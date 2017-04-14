Самі собі господарі, або вдала реформа українського села

Два роки тому 18 населених пунктів в Чернігівській області об’єднались в Парафіївську територіальну громаду. Вони були першими, хто це зробив у цьому регіоні. За 24 місяці селяни встигли заробити додаткові мільйони на розвиток, відремонтувати школи, дитячі садочки та медичні заклади. В планах – ремонт доріг.

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70-річна голова Парафіївської селищної ради Валентина Карпенко – це та людина, навколо якої фактично і об’єднались два роки тому кілька сіл Чернігівщини. Тоді в успіх мало хто вірив. Сьогодні їм відверто заздрять.

«У фінансовому плані ми у набагато кращому відношенні, ніж ті громади, які не об’єдналися, – розповідає голова Парафіївської селищної ради Валентина Карпенко. – По-перше, нам надходить 60% податку з доходів фізичних осіб. Крім того, держава давала допомогу на розвиток об’єднаної територіальної громади. Сумарний дохід усіх 5-ти рад у 2015-му році становив приблизно п’ять з половиною мільйонів».

Все краще – дітям!

Населення Парафіївської громади – шість тисяч людей. Для них працюють три школи, п’ять дитячих садочків, дві лікарські амбулаторії та чотири фельдшерсько-акушерські пункти. Старі будівлі поступово ремонтують. В першу чергу ті, які відвідують діти.

«В цей садочок ходило моїх двоє дітей, у яких я теж була вихователькою, і ніколи такого масштабного ремонту не було у нас, – розповідає вихователька дитячого садочка «Малятко» Парафіївської селищної ради Надія Махно. – Ми своїми силами білили, фарбували. Оце тільки в цьому році так – на краще».

«Коли у нас розпочалося об’єднання громади, школа наша дуже добре відчула ці зміни, – розповідає заступник директора з виховної роботи однієї з місцевих шкіл Наталія Бондаренко. – Почалися ремонтні роботи. Це і заміна даху, який вже потребував ремонту, і зовні багато чого змінено було».

Куди витратити бюджетні гроші – вирішують самі мешканці, а потім вже на сесії затверджують місцеві депутати. Їх в Парафіївській громаді всього 22.

У нас такого немає, щоб кожен тягнув рядно на себе і казав – давайте!

«У нас такого немає, щоб кожен тягнув рядно на себе і казав – давайте!» – пояснює Валентина Карпенко.

Взірцева громада – не без проблем

Проблем в Парафіївській громаді теж вистачає. Наприклад, немає лікаря-педіатра. Та й взагалі, лікувальні заклади тут – це болюча тема. За півтора місяця до об’єднання на території майбутньої громади ліквідували районну лікарню як заклад.

«Це викликало велике невдоволення наших людей. І нам потрібно було вирішувати питання поліпшення медичних послуг. Тому ми перші в області підняли питання створення свого центру первинної медико-санітарної допомоги», – розповідає Валентина Карпенко.

Тільки завдяки спільним зусиллям селянам вдалось реанімувати медичну галузь. Вони відвоювали майно та будівлі колишньої лікарні, створили собі амбулаторії та навіть відкрили стаціонарне відділення.

«Дуже багато за останній рік змогли зробить у громаді: відкрили свій центр первинної медико-санітарної допомоги, територіальний центр», – розповідає секретар Парафіївської територіальної об’єднаної громади Олена Семиліт.

Мрії селян

Ще одна нагальна проблема Парафіївської громади – погані дороги.

«Дороги щоб зробили, дороги – це в першу чергу», – говорить місцевий мешканець Віталій.

А от молодим мама не вистачає місць, де можна погуляти з маленькими дітьми.

«Дороги це найважливіше, але мені хотілося б, щоб зробили для діток якісь розваги, – каже місцева мешканка Лілія Шанько. – Бо в селі як: дитсадок-дім, дитсадок-дім».

Мрії селян – цілком реальні, переконують керівники громади. За два роки люди зрозуміли – вони самі можуть впливати на рівень життя у своїх селах. Головне – не лінуватись та працювати разом на краще спільне майбутнє.

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