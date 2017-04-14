Жоден член НАТО не повторить долю України – Столтенберг

НАТО провадить найпотужніше посилення колективної оборони з часів Холодної війни, що викликане діями Росії з незаконної анексії Криму та підтримки конфлікту на сході України. Про це у Вашингтоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Ми маємо забезпечити, щоб жоден з союзників НАТО не зазнав того, що переживає Україна через Росію починаючи з 2014 року», – сказав голова Північноатлантичного альянсу.

Столтенберґ наголосив на необхідності дотримання Росією режиму припинення вогню та виконання Мінських домовленостей.

За словами Столтенберґа, світ потребує єдності союзників з огляду на порушення світового порядку діями Росії, кризи в Сирії, що розгортається безпосередньо біля кордонів Туреччини – одного з найбільших союзників НАТО.

«В той час, коли світ стає більш небезпечним і непередбачуваним, важливо мати друзів та союзників. І саме в НАТО Америка має найкращих друзів і союзників у світі», – наголосив Столтенберґ.

Завданням візиту генсекретаря НАТО до Вашингтона було заручитись підтримкою нової адміністрації США зі стратегічних питань.

Ми не хочемо нової Холодної війни, нової гонки озброєнь

«Ми не хочемо нової Холодної війни, нової гонки озброєнь. Насправді ми переконані, що передумовою політичного діалогу з Росією є наша потужність та єдність», – сказав Столтенберґ під час прес-конференції в Білому домі.

Під час зустрічі з президентом Трампом, Столтенберг засвідчив єдність позиції НАТО стосовно Сирії і висловив рішучу підтримку операції США в Сирії.

«Сирійський режим повною мірою відповідає за такий розвиток подій. НАТО постійно засуджує використання хімічної зброї Сирією як однозначне порушення міжнародних норм та угод», – йдеться у відповідній заяві НАТО.

Під час візиту Столтенберґ неодноразово наголошував на ще одному важливому питанні у відносинах НАТО зі США – забезпеченні рівномірного фінансування системи оборони Альянсу всіма країнами-членами.

Необхідність підвищення фінансування на оборону кожної країни до 2% ВВП неодноразово підіймалось президентом Трампом раніше.

Ми з генеральним секретарем провели продуктивне обговорення того, що ще може робити НАТО в боротьбі проти тероризму

Під час спільної прес-конференції в Білому домі, Трамп визнав перетворення в НАТО в сфері посилення боротьби з тероризмом:

«Ми з генеральним секретарем провели продуктивне обговорення того, що ще може робити НАТО в боротьбі проти тероризму. Я давно скаржився на це, і вони змінились в боротьбі проти тероризму. Я говорив, що вони застарілі, але вони більше не є застарілими», – заявив Трамп.

Очікується, що питання єдності позиції Альянсу в провадженні політики стосовно Росії та Сирії, посилення обороноздатності НАТО та внутрішні питання, такі як збільшення фінансування оборони в країнах-членах НАТОЮ, будуть на порядку денному зустрічі лідерів НАТО в травні.

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