В України був шанс придушити «русскую весну» на першому етапі – Георгій Тука

Три роки тому Україна розпочала Антитерористичну операцію на Донбасі. Навесні 2014-го Петро Порошенко заявляв, що Антитерористична операція «не може і не буде тривати два-три місяці, вона має і буде тривати години». За даними ООН, кількість жертв збройного конфлікту сягнула майже 10 тисяч осіб, а поранення отримали понад 22 тисячі. За даними Міністерства соціальної політики, з Донбасу виїхало понад 1,5 мільйона переселенців. Західні партнери наполягають, що єдиними інструментами тиску на Росію залишаються дипломатія та санкції, а Мінські мирні домовленості не мають альтернатив. Експерти вважають, що Росія продовжуватиме дестабілізувати Донбас, допоки Володимир Путін не програє на демократичних виборах.

«Коли я дивлюся відео тих часів, у мене ком в горлі стоїть: я бачу втрачені шанси», – зізнається в інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, згадуючи події квітня 2014 року.

На Донбасі він був від початку збройного конфлікту в ролі волонтера, а пізніше – голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Сьогодні Тука переконаний: в України був абсолютно реальний шанс придушити «русскую весну» на першому етапі.

У Харкові, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі мерзотників, які намагалися створити новоросійські утворення, не підтримала, в першу чергу, місцева влада

«У Харкові, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі мерзотників, які намагалися створити новоросійські утворення, не підтримала, в першу чергу, місцева влада. Там, де вони не отримали підтримки, їм зразу створили спротив, і ця вся наволоч отримала по зубах», – говорить заступник міністра. За його словами, три роки тому центральна влада була розгублена і деморалізована – тоді Києву не вистачило рішучості для впровадження дієвих механізмів боротьби.

Офіційний Київ відмежовується і від окупованих територій, і від людей, які там проживають

Юристка організації «Восток SOS» Олена Луньова в коментарі Радіо Свобода зазначає: сьогодні офіційний Київ відмежовується і від окупованих територій, і від людей, які там проживають. Луньова визнає: за три роки законотворці і кабмін розробили низку нормативних документів, що визначають статус і соціальні права таких осіб. Однак реальне життя часто відрізняється від того, що прописане на папері.

«Я не бачу потуг чи рухів держави для вирішення конфлікту і роботи з людьми, які живуть на тимчасово окупованій території. Це вже не лінія розмежування, а кордон з додатковою вимогою отримати дозвіл для перетину», – стверджує юристка.

За її словами, невирішеними залишаються проблеми житла для переселенців, пільг для абітурієнтів і можливості голосувати. Не полегшують життя ані торговельна блокада, ані зупинка транспортного сполучення. Переселенці відчули себе непотрібними на підконтрольних Києву територіях, стверджує Луньова, – минулої весни багато з них повернулися на окупований Донбас.

Міністерство соціальної політики відзвітувало 3 квітня, що взяло на облік понад півтора мільйона осіб з Донбасу і Криму. Станом на 30 березня 2017 року держава надала 764 669 гривень отримувачам допомоги.

Кремль не збирається заморожувати конфлікт на Донбасі – Козій

Військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій переконаний, що війна на Донбасі завершиться нескоро. За його словами, у Москві не планують заморожувати цей конфлікт, адже стратегія точкових ударів поступово виснажує Київ і дозволяє постійно дестабілізувати соціальну та економічну ситуацію в Україні. Це припиниться лише за умови, якщо влада у Росії зміниться в результаті демократичних виборів, вважає Козій.

Ця війна викликана конфліктом між президентом Російської федерації і народом

«Ця війна в першу чергу направлена не на вирішення якогось конфлікту з точки зору Україна-Росія. Ця війна, скоріш за все, викликана конфліктом між президентом Російської федерації і народом Російської федерації, – говорить Козій у коментарі Радіо Свобода. – Страх за те, що рано чи пізно ти повинен піти в нікуди, змушує цього «пацана» робити певні речі, які б йому дозволили довго-довго «царствувати на славу».

За рахунок Донбасу Росія психологічно готує свою армію до того, що Україна – це ворог, якого можна і потрібно знищувати, стверджує експерт. Наводить приклад роботи з молоддю: на окупованих територіях підліткам проводять військові ігри на кшталт радянських «зарніц», а з Росії на Донбас висилають курсантів училищ проходити військову службу.

На Заході усвідомлюють, що встановлення миру мало залежить від Києва, стверджує німецький політолог та експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд. Однак на столі західних партнерів України лежать лише такі інструменти, як дипломатія або санкції.

Умланд не виключає, що останні можуть навіть посилити, але це залежить від внутрішньополітичної ситуації західних країн. Зокрема, ідеться про вибори у Франції та Німеччині, та стратегії зовнішньої політики нової адміністрації США. Жодного із цих факторів поки що передбачити неможливо, підкреслює експерт

Захід буде підтримувати Україну, тому що йому нічого не залишається

«Я думаю, що Захід все ж таки буде підтримувати Україну, тому що йому нічого не залишається. Вже вклали дуже багато засобів та енергії у це все. Захід сподівається на те, що санкції з часом, дійсно, призведуть до певних змін у політиці Росії», – вважає Умланд.

Міністри європейських держав, які останнім часом відвідали Україну, наголошували: альтернативи Мінським угодам немає, а подальше врегулювання залежить від дипломатії.

Георгій Тука в інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що зараз ми є свідками переходу до «змагання економік» України та її союзників проти економіки держави-агресора. За його словами, перемогу отримає той, кому ресурсів вистачить на довше.