Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
16 Квітень 2017, Київ 11:53
Відео

У Львові на Великдень традиційно водять гаївки (відео)

У Львові на Великдень традиційно водять гаївки (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:02:33
0:00:00 /0:02:33
ЗАВАНТАЖИТИ

Гаївки, веснянки, ягілки, маївки, галанівки, магілки, риндзівки – в українській традиції багато різновидів пісень, які співають на Великдень. Гаївки водять люди різного віку, від дітей до старших, це – пісні, які викликають радість, це – прославляння Воскресіння Христа. У Львові до війни гаївки водили біля кожної церкви, особливо масові вони були біля Святоюрського собору. Довоєнну традицію гаївок відновила молодь Товариства «Лева» у 1988 році. І відтоді львів’яни на Великдень люблять приходити у Музей архітектури і побуту.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG