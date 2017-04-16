Гаївки, веснянки, ягілки, маївки, галанівки, магілки, риндзівки – в українській традиції багато різновидів пісень, які співають на Великдень. Гаївки водять люди різного віку, від дітей до старших, це – пісні, які викликають радість, це – прославляння Воскресіння Христа. У Львові до війни гаївки водили біля кожної церкви, особливо масові вони були біля Святоюрського собору. Довоєнну традицію гаївок відновила молодь Товариства «Лева» у 1988 році. І відтоді львів’яни на Великдень люблять приходити у Музей архітектури і побуту.