Російська «Нова газета» побоюється розправи за статтю про переслідування геїв у Чечні

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі отримали лист від головного редактора російської «Нової газети» про погрози з боку керівництва Чечні, передає російський «Інтерфакс». Про погрози «Нова газета» повідомила 13 квітня. Причиною стала публікація виданням розслідування про викрадення, вбивства і утримання у секретних в'язницях геїв, які проживають в Чечні.

«У Кремлі стежать за цією ситуацією, ми отримали звернення від головного редактора «Нової газети». Я, зокрема, отримав лист, де також викладається ця ситуація», – сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

13 квітня російська «Нова газета» оприлюднила заяву, в якій повідомила про погрози, які прозвучали на адресу редакції у центральній мечеті Грозного.

Журналісти спочатку опублікували заяву в Facebook, оскільки сайт на той час нібито потрапив під хакерські атаки.

А згодом заява з'явилася і на сайті.

1 квітня «Новая газета» повідомила про масові затримання і катування жителів Чечні, підозрюваних в нетрадиційній сексуальній орієнтації.

«Нам відомі імена трьох загиблих, і також ми знаємо, що убитих людей набагато більше. Позасудові розправи, так звані «вбивства честі», вершать і родичі жертв…» – зазначили в редакції.

«Реакція, яка виникла у відповідь на публікації про переслідування чеченських гомосексуалів, викликає у редакції серйозні побоювання за безпеку вже не тільки конкретних журналістів, а й усіх без винятку співробітників «Новой газеты», – сказано в заяві.

3 квітня, через три дні після першої публікації, в центральній мечеті Грозного, відбулися екстрені збори представників 24 чеченських вірдів, ісламських богословів і лідерів громадської думки Чечні. За офіційними даними, в зборах взяли участь 15 тисяч осіб.

На цих зборах Адам Шахидов, радник глави Чечні Рамзана Кадирова, публічно звинуватив колектив «Нової газети» в наклепі й чітко визначив «ворогів нашої віри і нашої батьківщини». Виступ Шахидова, а також інших чеченських богословів транслювався місцевим телебаченням і широко розійшовся в інтернеті, спровокувавши хвилю нетерпимих висловлювань у соціальних мережах.

Раніше сьогодні, 14 квітня, муфтій Чечні Салах-хаджи Межиєв у ефірі радіо «Говорить Москва» назвав журналістів «Нової газети» «істотами», які зачепили «весь чеченський народ» публікаціями про переслідуваннях геїв у Чечні.

«Я не хочу цих людей називати людьми. Ця істота відповість по букві закону. Щодо відплати, відплата Всевишнього Аллаха їх наздожене неодмінно. Вони не тільки почуття деяких зачепили, зачепили весь чеченський народ, зачепили духовенство, зачепили найсвятіше. Треба було боятися тоді, коли вони поширювали необґрунтований наклеп», – сказав муфтій.

Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі «категорично проти будь-яких інших методів впливу, які суперечили б закону, тим більше, ми проти будь-яких дій, які могли б загрожувати безпеці і життю журналістів».

Прес-секретар російського президента порадив використовувати «передбачені законом методи оскарження і заклик до відповідальності авторів тих чи інших матеріалів», якщо, на думку їхніх фігурантів, «публікації в газеті носили наклепницький характер або такий, що спотворює реальність».

Погрози на адресу «Нової газети» прозвучали після публікації у виданні розслідування про викрадення, убивства і утриманні в секретних в'язницях геїв, які проживають в Чечні. За даними газети, щонайменше три людини загинули, в облавах на гомосексуалів постраждали понад сто осіб. Розслідування Радіо Свобода підтвердило ці факти, крім того, журналісти радіо розповіли про існування другої секретної в'язниці, де незаконно утримують геїв.

Оригінал публікації – на сайті проекту «Настоящее время»