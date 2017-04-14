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14 Квітень 2017, Київ 19:13
Суспільство

Пожарные на Донбассе получили снаряжение от коллег из Канады

Зам. директора БФ «Каритас-Мариуполь» Евгений Чако принимает обмундирование на складе

(Друкуємо мовою оригіналу)

Более 400 единиц специального снаряжения для пожарных, индивидуальные средства защиты, шлемы, воздушные аппараты и оборудование для работы в дыму привезли в Мариуполь из Канады. Совместными усилиями волонтеров, благотворительного фонда «Каритас» и пожарной компании Global Fire спасатели прифронтового региона получили 20 тонн необходимого оборудования. Это первая поставка гуманитарной помощи в таких объемах для МЧС Донецкой области. Все необходимое снаряжение получат в первую очередь пожарные Мариуполя, а также все части вдоль линии соприкосновения, говорят в областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудничество донецких спасателей с пожарными Канады длится уже давно. Потребности прифронтового региона тщательно изучались зарубежными специалистами. На сбор и доставку необходимого оборудования и снаряжения понадобилось полгода. 14 апреля мариупольские спасатели приняли 20 тонн груза от пожарных Торонто и Ванкувера. Оборудование и новое, и бывшее в употреблении, но как уверяют специалисты, оно способно прослужить еще не один год.

Погрузка одежды для пожарных

Погрузка одежды для пожарных

Здесь более 400 комплектов боевой одежды пожарных. Она будет раздаваться по пожарным частям города Мариуполя, а дальше по всем частям вдоль линии разграничения
Андрей Даник

«Здесь более 400 комплектов боевой одежды пожарных, шлемы пожарных, защитные аппараты воздушные и специальное оборудование для работы в дыму. Что представляет эта одежда? Это высокотехнологичная одежда из современного материала «Номекс» со специальной обработкой, которая защитит наших пожарных от воздействия высокой температуры и механических повреждений. И будет раздаваться по пожарным частям города Мариуполя, а дальше по всем частям вдоль линии разграничения», – сказал заместитель начальника главного управления по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Андрей Даник.

Среди всего оборудования есть современные системы защиты для работы в задымленных помещениях, аналогов которых еще нет в Украине.

Андрей Даник

Андрей Даник

Здесь аппараты североамериканского стандарта «Пантера» и «Ягуар». Эти аппараты самые современные из тех, что стоят на вооружении пожарных всего мира
Андрей Даник

«Мы работаем с подобными системами, в основном производство Германии. Это изолирующие аппараты на сжатом воздухе «Драггер». Здесь аппараты североамериканского стандарта «Пантера» и «Ягуар». Эти аппараты самые современные из тех, что стоят на вооружении пожарных всего мира», – подчеркнул Андрей Даник.

Доставку и таможенное сопровождение гуманитарного груза взял на себя благотворительный фонд «Каритас – Мариуполь». Совместными усилиями канадского пожарного управления Global Fire, волонтеров и благотворительной организации пожарные «пылающего» региона получили все необходимое.

Для наших пожарных ничего не жалко. Мы видели, как они работают в буферной зоне
Ростислав Спринюк

«Это самые необходимые вещи для пожарных, которые работают в нашем регионе, для службы по чрезвычайным ситуациям. Мы знаем, что у нас такой «пылающий» регион. Канадская сторона обратилась к нам за помощью, и мы это сделали. Для наших пожарных ничего не жалко. Мы видели, как они работают в буферной зоне», – рассказал директор благотворительного фонда «Каритас – Мариуполь» Ростислав Спринюк.

Ростислав Спринюк

Ростислав Спринюк

Сами же спасатели тут же примеряли новые каски, одежду и со знанием дела давали оценку полученному оборудованию. Вся спецтехника оказалась намного лучше той, которая есть, говорят они.

Пожарный Анатолий Окатый примеряет каску канадского коллеги

Пожарный Анатолий Окатый примеряет каску канадского коллеги

«Канадские «боевки», насколько я вижу, намного качественней. Наши – в сравнение не идут. Ну и оборудование, и системы воздушные хорошие. Теперь мы уже точно всем обеспечены», – поделился впечатлениями пожарный Волновахского отряда Владимир Филипчук.

Вместе с одеждой и оборудованием для пожарных из Канады прибыло оборудование для больницы скорой помощи. Госпиталь получит одежду, медикаменты, перевязочные материалы, кресла для транспортировки больных, кровати и ортопедические матрасы. Перечень медицинского оборудования превышает 150 наименований.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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