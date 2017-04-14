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Более 400 единиц специального снаряжения для пожарных, индивидуальные средства защиты, шлемы, воздушные аппараты и оборудование для работы в дыму привезли в Мариуполь из Канады. Совместными усилиями волонтеров, благотворительного фонда «Каритас» и пожарной компании Global Fire спасатели прифронтового региона получили 20 тонн необходимого оборудования. Это первая поставка гуманитарной помощи в таких объемах для МЧС Донецкой области. Все необходимое снаряжение получат в первую очередь пожарные Мариуполя, а также все части вдоль линии соприкосновения, говорят в областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудничество донецких спасателей с пожарными Канады длится уже давно. Потребности прифронтового региона тщательно изучались зарубежными специалистами. На сбор и доставку необходимого оборудования и снаряжения понадобилось полгода. 14 апреля мариупольские спасатели приняли 20 тонн груза от пожарных Торонто и Ванкувера. Оборудование и новое, и бывшее в употреблении, но как уверяют специалисты, оно способно прослужить еще не один год.

Здесь более 400 комплектов боевой одежды пожарных. Она будет раздаваться по пожарным частям города Мариуполя, а дальше по всем частям вдоль линии разграничения

«Здесь более 400 комплектов боевой одежды пожарных, шлемы пожарных, защитные аппараты воздушные и специальное оборудование для работы в дыму. Что представляет эта одежда? Это высокотехнологичная одежда из современного материала «Номекс» со специальной обработкой, которая защитит наших пожарных от воздействия высокой температуры и механических повреждений. И будет раздаваться по пожарным частям города Мариуполя, а дальше по всем частям вдоль линии разграничения», – сказал заместитель начальника главного управления по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Андрей Даник.

Среди всего оборудования есть современные системы защиты для работы в задымленных помещениях, аналогов которых еще нет в Украине.

Здесь аппараты североамериканского стандарта «Пантера» и «Ягуар». Эти аппараты самые современные из тех, что стоят на вооружении пожарных всего мира

«Мы работаем с подобными системами, в основном производство Германии. Это изолирующие аппараты на сжатом воздухе «Драггер». Здесь аппараты североамериканского стандарта «Пантера» и «Ягуар». Эти аппараты самые современные из тех, что стоят на вооружении пожарных всего мира», – подчеркнул Андрей Даник.

Доставку и таможенное сопровождение гуманитарного груза взял на себя благотворительный фонд «Каритас – Мариуполь». Совместными усилиями канадского пожарного управления Global Fire, волонтеров и благотворительной организации пожарные «пылающего» региона получили все необходимое.

Для наших пожарных ничего не жалко. Мы видели, как они работают в буферной зоне

«Это самые необходимые вещи для пожарных, которые работают в нашем регионе, для службы по чрезвычайным ситуациям. Мы знаем, что у нас такой «пылающий» регион. Канадская сторона обратилась к нам за помощью, и мы это сделали. Для наших пожарных ничего не жалко. Мы видели, как они работают в буферной зоне», – рассказал директор благотворительного фонда «Каритас – Мариуполь» Ростислав Спринюк.

Сами же спасатели тут же примеряли новые каски, одежду и со знанием дела давали оценку полученному оборудованию. Вся спецтехника оказалась намного лучше той, которая есть, говорят они.

«Канадские «боевки», насколько я вижу, намного качественней. Наши – в сравнение не идут. Ну и оборудование, и системы воздушные хорошие. Теперь мы уже точно всем обеспечены», – поделился впечатлениями пожарный Волновахского отряда Владимир Филипчук.

Вместе с одеждой и оборудованием для пожарных из Канады прибыло оборудование для больницы скорой помощи. Госпиталь получит одежду, медикаменты, перевязочные материалы, кресла для транспортировки больных, кровати и ортопедические матрасы. Перечень медицинского оборудования превышает 150 наименований.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)