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Пасхальная корзина в Украине подорожала на 8%. Об этом информирует Национальный научный центр «Институт аграрной экономики». По подсчетам этого центра, цена набора продуктов составит 377 гривен. На территории, которая временно подконтрольна группировке «ЛНР», заплатят почти в 2 раза больше за то же меню, говорят луганчане. И переселенцы, и жители Луганска признаются, что этом году будут экономить на продуктовом наборе. Несмотря на то, что цены сильно не изменились перед праздниками, не могут позволить себе широко отметить Пасху.

Артем переехал в столицу в начале военного конфликта на востоке Украины. Это уже третья его Пасха здесь. Он говорит, что в 2017 году на столе огромного ассортимента мясных продуктов не будет, да и на пасхальных куличах тоже сэкономит – будет печь сам. Артем удивиляется, что перед самыми праздниками не подскочили цены.

«Думал, что именно яйца вырастут в цене. Все-таки они и для пасочек нужны, и просто, чтобы красить, и в салаты. Но приятно удивлен, что цена прежняя. А «молочка» подорожала», ­– рассказывает Артем.

Пасхальная корзинка, цену которой рассчитали Донбас.Реалии, включающую десяток яиц, 3 пасхальных кулича по 200 грамм, по 0,5 кг свинины, говядины и сала, по килограмму огурцов и редиски, зелень, хрен и бутылка «Кагора», в Киеве обойдется в 250 гривен.

А вот на территории контролируемой группировкой «ЛНР» за традиционный набор праздничных продуктов придется заплатить минимум 1000 рублей, а это почти 500 гривен, говорят жители.

Намного дороже на неподконтрольных территориях овощи. Если в Киеве можно купить огурцы по 20 гривен за килограмм, а редиску – по 15, то в Луганске – по 70 и 55 гривен, соответственно. Цены на яйца к праздникам не повысились, но все равно десяток намного дороже, чем в Киеве, рассказывает луганчанка Ирина.

«Яйца 47-50 рублей десяток. Можно яйца и за 60 найти, у нас белые почему-то дороже. Пасха стограммовая – 14 рублей, а 250 грамм – 30-35 рублей. Я, честно, думала, что мясо подорожает», – объясняет луганчанка.

Украинский Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» тоже посчитал стоимость пасхальной корзины. Однако в нее включили более несколько иной набор продуктов – по полкило домашней колбасы, твердого сыра и сливочного масла. А вот огурцы, редиску и зелень не посчитали. По средним ценам в Украине стоимость такого набора 377 гривен. А вот еще варианты наполнения корзины по версии сайта этого научного центра:

«При наполнении пасхальной корзинкой неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость вырастет до 520 грн. Это на 31 грн или на 6,3% больше стоимости корзины такого же состава в 2016 году. Такой рост обусловлен сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи находятся еще на высоком уровне. Средняя цена по Украине на томаты тепличные составляет 30-60 грн, на огурцы – 38-64 грн, на яблоки – 8,5-15 грн».

По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, перед самым праздником цены на некоторые продукты еще могут увеличиться.

Все производители и торговцы понимают, что накануне праздничных дней будет повышенный спрос на определенную продукцию. И этим хотят воспользоваться

«Все производители и торговцы понимают, что накануне праздничных дней будет повышенный спрос на определенную продукцию. И этим хотят воспользоваться. Происходит определенный скачок цен в гору, но после праздников они возвращаются к прежнему уровню», – говорит Новак.

Также Новак отмечает, что сравнивать пасхальные корзины украинцев очень сложно. Ведь каждый покупает тот продуктовый набор, который ему по карману.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)