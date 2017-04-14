У військових командирів зростуть повноваження для покарань та відповідальність за накази

Президент підписав закон щодо посилення відповідальності військових за порушення дисципліни. Новий закон не лише посилює відповідальність військових, він надає більше повноважень командирам та й посилює відповідальність самих командирів за віддані накази. Вживання алкоголю, необережне поводження зі зброєю, невиконання наказів – ці порушення в лавах Збройних сил за останній тиждень оприлюднювались офіційно прес-центром штабу АТО. Хоча за загальною статистикою Генштабу, у 2017 році кількість дисциплінарних порушень зменшилась, порівняно з попереднім роком. Закон – це важливо, але не головне, переконані військові.

Через вживання алкоголю та відмову виконувати накази сталася стрілянина між військовими – одне з останніх повідомлень прес-центру штабу АТО.

​

Кількома днями пізніше в штабі повідомляють про дві смерті серед військових через необережне поводження зі зброєю.

​

За невиконання статуту – не лише дисциплінарна, але й кримінальна відповідальність

Оновлений закон вводить відповідальність для військових за невиконання статуту, і не лише дисциплінарну, як було раніше, але й кримінальну, пояснює один із авторів, народний депутат Юрій Береза. До того ж, у командирів тепер є більше повноважень для застосування покарань для військових, та й самі командири тепер нестимуть відповідальність за свої накази.

«Я якраз розраховую, що він спрацює проти тих, хто при масових бойових зіткненнях міг собі дозволити покинути стрій, скласти зброю або покинути своє робоче бойове місце», – зазначає Юрій Береза.

​

Посилення відповідальності військових вважає позитивним кроком колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал Ігор Романенко. Він згадує намагання чинити самосуд над військовими порушниками, коли їх закривали в клітки, приковували кайданками, саджали в ями, що є порушеннями прав людини. Ігор Романенко не плекає надії на те, що закон вирішить всі проблеми із порушенням дисципліни, проте він допоможе впорядкувати ситуацію на фронті, переконаний військовий експерт.

«Вплив грошима, гауптвахтами – коли перед людиною смерть, вона до цього ставиться посередньо. Але у колективу є більший вплив і будь-як має бути вплив у командира. Без дисципліни – це не підрозділ. Війна вибаглива і не дозволяє найменших потурань», – пояснює Романенко.

Найнижча мотивація в тих, хто служить через гроші – десантник

Дисципліна на службі залежить від мотивації, зазначає сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Погребиський, який щойно демобілізувався. За його спостереженнями, найнижча мотивація в тих військовослужбовців, які приходять до лав ЗСУ через гроші. Другим важливим чинником є особистість безпосереднього командира, зазначає десантник.

«Якщо в нас виконання бойового завдання – свято це чи не свято, це не грає ніякої ролі. Всі усвідомлюють, де вони перебувають, про це постійно розповідає командир, він показує це на своєму прикладі: як живе, як піклується про своїх підопічних. Тому іде відповідальність бійців перед командиром, щоб його не підставити, це теж дуже велику роль відіграє. Якщо є повага до людини, яка тобою командує, то цей моральний аспект відіграє важливу роль», – пояснює Олександр Погребиський.

​

Посилення відповідальності вплине перш за все на тих, хто планує вступати до лав армії, аби заробити гроші, вважає Олександр Погребиський. А покарання до порушників дисципліни застосовують постійно, якщо командування приділяє цим питанням належну увагу, зазначає військовий.

У 2017 році на 23% зменшилась кількість правопорушень, пов’язаних із дисципліною військових, на 37% зменшилась кількість небойових втрат, повідомляють у військовій службі правопорядку Збройних сил.

​