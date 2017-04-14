Кіпрські «матрьошки» Ротенберга: як друг Путіна оминає санкції (друга частина розслідування)

Активами російського бізнесмена Аркадія Ротенберга керує кіпрська юридична компанія, яка тісно пов'язана з владою Кіпру і «засвітилася» в гучних кримінальних справах про відмивання грошей кримінального походження, стверджують автори другої частини розслідування сайту «Муніципальний сканер» про схеми ухилення від санкцій, які застосовує найближчий друг російського президента, і про його закордонні активи, які керуються за допомогою офшорів на Кіпрі і Британських Віргінських островах.

Аркадій Ротенберг, друг дитинства Володимира Путіна, який займався з ним в одній секції самбо ще в 12-річному віці, розіслав по країнах Східної Європи своїх «емісарів» – колишніх топ-менеджерів компаній, які належать йому. Їхнє завдання – купівля, продаж і управління його активами в обхід санкцій, які були накладені Сполученими Штатами та ЄС на найближчих осіб з оточення Путіна після анексії Криму та втручання Росії у збройний конфлікт на сході України. Цей висновок містився в першій частині розслідування «Муніципального сканера», опублікованій 10 квітня. Одним з таких «емісарів» виявився колишній голова правління СМП Банку, що належить Ротенбергу, Дмитро Калантирський, який живе в Чехії. Через деякий час експерти «Сканера» мають намір розповісти і про інших неформальних розпорядників активів Аркадія Ротенберга, а поки дослідження зареєстрованих на Калантирського офшорних компаній привело їх на Кіпр.

Як з'ясували автори розслідування, за численними кіпрськими офшорами, яким формально належать активи Ротенберга, стоїть одна і та ж юридична компанія – Kinanis LLC. Її співробітники і їхні родичі записані номінальними керуючими в доброму десятку офшорних компаній, «світяться» в найгірших історіях останніх років – наприклад, у схемі за участю російських чиновників і силовиків, викритій Сергієм Магнітським. Для того щоб уникнути проблем з законом і за необхідності обійти санкції, одні офшори записані на інші, ті – на треті і так далі. Розбирати ці «матрьошки» експерти «Муніципального сканера» могли б до нескінченності, але є одна проблема: Аркадій Ротенберг поступово виводить активи з Кіпру, який є членом ЄС, на Британські Віргінські острови, де дізнатися інформацію про власників офшорних компаній набагато складніше. У самого ж Ротенберга проблем немає: директор Kinanis LLC, як припускають автори розслідування, пов'язаний родинними зв’язками з міністром юстиції Кіпру Іонасом Ніколау. У лютому 2016 року Центр з дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP) звернув увагу на бездіяльність кіпрської влади в розслідуванні «справи Магнітського». При цьому у 2015 році правоохоронні органи Кіпру провели обшуки в кіпрській юридичній фірмі, яка пов'язана з фондом Hermitage Capital (її інтереси представляв Сергій Магнітський), а Іонас Ніколау у жовтні 2016 приймав у своїй резиденції генерального прокурора Росії Юрія Чайку і невдовзі після цього брав участь у святкуванні 295-річчя російської прокуратури в Москві.

Про нові знахідки, зроблені під час розслідування схеми уникнення Аркадієм Ротенбергом західних санкцій, в інтерв'ю Радіо Свобода розповідає один з авторів розслідування «Муніципального сканера» Михайло Маглов:

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Кіпрська історія – це своєрідне підбиття підсумків історії з Калантирським. У наступних частинах розслідування ми будемо продовжувати говорити про «емісарів» Ротенберга в Європі

– У першому дослідженні, яка стосується Калантирського, фігурувало досить багато кіпрських компаній. Свої покупки Калантирський частково здійснює на ті ж свої кіпрські компанії, які записані на його маму. У цих компаніях постійно відбувається якийсь рух, з точки зору керування ними та їх власників. Тому кіпрська історія – це своєрідне підбиття підсумків історії з Калантирським. У наступних частинах розслідування ми будемо продовжувати говорити про «емісарів» Ротенберга в Європі.

– Кіпр відомий своїми офшорами. Що не так з цими компаніями?

Припускаємо, що Калантирський, будучи правою рукою Ротенберга в його фінансових питаннях, підписав контракт з компанією Kinanis LLC. Керовані нею офшори фігурували вже в декількох дуже гучних розслідуваннях, пов'язаних з відмиванням грошей

– Ми склали досить велику схему, подивившись, напевно, з десяток кіпрських компаній, які пов'язані з бізнесом Аркадія Ротенберга. І побачили одну закономірність. По-перше, частина цих кіпрських компаній належить номінальним кіпріотам. Частина компаній керується одними і тими ж людьми. При цьому у них, ми звернули увагу, збігаються прізвища. Можна припустити, що вони є родичами. Вивчивши всі ці кіпрські компанії, подивившись їхні річні звіти, подивившись всі їхні дорученням, ми побачили, що всім цим комплексно займається одна юридична компанія на Кіпрі, яка називається Kinanis LLC. Співробітники цієї компанії є номінальними власниками структур Ротенберга і керують ними. За датами видно, що контракт з Ротенбергом у них є досить давно, починаючи десь з 2003 року. Ми припускаємо, що саме Калантирський, будучи правою рукою Ротенберга в його фінансових питаннях, підписав контракт з компанією Kinanis LLC. Ця компанія досить відома. Керовані нею офшори фігурували вже в декількох дуже гучних розслідуваннях, пов'язаних з відмиванням грошей. Наприклад, вони фігурують в тій схемі відмивання грошей, яку розкрив Сергій Магнітський (ці офшорні компанії були акціонерами компанії Prevezon Holdings Limited, яка належить російському підприємцю Денису Кациву, синові віце-президента ВАТ «РЖД» Петра Кацива. Зараз ця справа розглядається в суді Нью-Йорка – ред.). Ці компанії фігурують як номінальні власники значної частки збанкрутілого нещодавно «Татфондбанка». Загалом, з ними пов'язано кілька гучних кримінальних справ, зокрема досить гучна справа в Греції, коли власник ріелторського агентства займався відмиванням грошей з Росії кримінального походження. Тому ця компанія нам здається дуже важливою.

Звичайно, Ротенберг – не єдиний клієнт цієї компанії, але видно, що вони його обслуговують комплексно і досить давно. Ми почали дивитися, що ж це за компанія, хто її заснував. І з'ясували, що цю компанію в 1983 році заснував Христос Кінаніс. Ми знайшли родинний зв'язок між засновником цієї компанії і міністром юстиції та громадського правопорядку Кіпру Іонасом Ніколау. Дружина міністра, як ми припускаємо, є сестрою Христа Кінаніса або, як мінімум, його близькою родичкою.

– У вашій першій публікації про Ротенберга йшлося саме про спробу обійти санкції. Чи простежується подібна мета в цій кіпрській історії?

– Якщо подивитися основні дії, яких припустилися за участю цих офшорів, йдеться про переписування активів з однієї номінальної компанії на іншу. В основному всі ці дії припадають на кінець 2014-го – початок 2015 року, після введення санкцій, як це було і в першому розслідуванні. Деякі активи були виведені ще далі, в офшорні компанії на Британських Віргінських островах.

– Коли читаєш ваше розслідування або дивишся складені для нього схеми, здається, що мова про якусь нескінченну «матрьошку» з офшорів, яку можна відкривати і раз-у-раз виявляти, що в одній матрьошці інша.

– Так, але лише до якогось моменту. Якщо на Кіпрі ще можна щось знайти, то на Британських Віргінських островах дізнатися, хто є кінцевим власником на цей момент, просто неможливо. Важливо не тільки «переписування». Нас, наприклад, спочатку здивувала ситуація, коли фінансова поліція Італії заарештувала активи Ротенберга, а саме – вілли. Але ці вілли, як повідомляли ЗМІ, належать безпосередньо цьому кіпрському офшору Ротенберга. Цей офшор продовжує прекрасно працювати. Десь до середини 2015 року його безпосереднім директором був сам Аркадій Ротенберг. Зараз він на сто відсотків йому належить. Виникають питання.

Ми також подивилися на цю історію з точки зору роботи правоохоронних органів Кіпру. Ще минулого року OCCRP виступала з критикою кіпрської влади, в тому числі міністра юстиції Кіпру Ніколау. Західні слідчі розслідували схему, яку розкрив Сергій Магнітський, але кіпрське міністерство не давало їм відповідей і доступу до паперів. Інша справа – слідство, яке веде Слідчий комітет Росії щодо Браудера і Hermitage Capital. В цьому випадку слідчі зі Слідчого комітету приїжджають на Кіпр і разом з кіпрськими слідчими проводять виїмку документів, проводять обшуки. Загалом, всі дії міністра показують, на користь кого він веде свою роботу.

– Раз компанія Kinanis LLC працює без проблем вже з 1983 року, то з точки зору європейського законодавства вона ніяких законів не порушує?

– Я, якщо чесно, не сильний в європейському законодавстві. Не можу сказати, що вони порушують якісь закони. Можу припустити, що вони виконують юридичні послуги. Вони юристи. Це їхня робота. У цьому, в принципі, ніякого криміналу немає. Але коли ми бачимо десяток гучних історій з кримінальними грошима, то у мене, наприклад, виникають питання. А чи проводилося розслідування щодо цих людей? Яка була їхня роль у всіх цих історіях? Чому розслідування не проводилося? Чи можливо взагалі його провести, якщо виходить, що компанія Kinanis LLC має стосунок до сім'ї міністра юстиції, який безпосередньо може ініціювати це розслідування і є головним правником в країні?

– Якими ще активами Аркадія Ротенберга керували і керують кіпрські офшори?

– Ми, наприклад, знайшли компанію Laguz Management Limited, яка належить іншій кіпрській компанії, яка, в свою чергу, належить ще одній, про яку відомо, що вона здійснила покупку акцій АТ «Міндобрива». Вона купила через кілька компаній 80 відсотків акцій заводу у Воронезькій області. Писали, що за цими компаніями стоїть Ротенберг. За нашою схемою видно, що це дійсно Ротенберг. Подивившись звітність, ми побачили, що всі ці акції були куплені на гроші, отримані в кредит від Газпромбанку. При цьому «Газпром» володіє 17 відсотками акцій цього заводу. Цей завод був куплений у норвежців.

Цікава історія з компанією Ermira Consultants Limited, про яку свого часу Ротенберг говорив, що він ніяк з нею не пов'язаний. Ще в 2014 році РБК проводило розслідування, де фігурувала ця компанія, тому що вона була власником горілчаного заводу «Кристал» і бренду «Путінка». Звісно, там все було записано на номінальних власників, але журналісти РБК з'ясували, що цією «Ермірою» у 2003 році володів Дмитро Калантирський. Потім вона перейшла до бізнес-партнера Сергія Ролдугіна Владислава Копилова. Після того, як журналісти РБК про це написали, ми побачили, що досить швидко цю компанію знову переписали на номінальних власників, а далі вивели на Британські Віргінські острови. При цьому вона володіє не тільки горілчаними активами, а й акціями структур в рамках Національної Медіа Групи, а саме – телеканалу РЕН-ТВ. Вона володіє деякими об'єктами нерухомості в Росії, досить великими. Але при цьому Аркадій Ротенберг у 2014 році говорив, що він не знає такої компанії. Ми подивилися звітність. Звичайно, Аркадій Ротенберг збрехав. Тому що приблизно в цей же час він, будучи директором своєї компанії Olpon, видавав кредит Ermira Consultants. Як мінімум, підписуючи документи, він не міг не знати про цю компанію. Ми вважаємо, що вона належить безпосередньо Аркадію Ротенбергу. Вивчаючи звітність компанії Olpon, ми звернули увагу на те, що вона мала стосунок до будівництва так званої «резиденції Путіна» у Прасковіївці в Краснодарському краї.

Ротенберг видавав кредит компанії, яка будувала цю резиденцію, – спочатку вона називалася ТОВ «Лірус», потім вона стала ТОВ «Рірус». Тут, звичайно, цікаво, що в рамках цього будівництва раніше звучали прізвища Миколи Шамалова (член кооперативу «Озеро», батько Кирила Шамалова, який, за версією агентства Reuters, одружений на дочці Путіна Катерині – ред.) І його бізнес-партнерів. Але Ротенберг в зв'язку з цим будівництвом ніде не фігурував, а ним було перераховано на нього близько 100 мільйонів доларів. Раніше ми ніде не зустрічали, щоб Ротенберг був якось пов'язаний з цим будівництвом. Мені здається, це досить цікаво.

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Через три роки після введення санкцій Аркадій Ротенберг опустився на сьоме місце в рейтингу журналу Forbes «Королі держзамовлення» – раніше він посідав перше місце у щорічному дослідженні видання, присвяченому найуспішнішим переможцям державних конкурсів. У 2016 році він контролює компанії, які отримали держконтракти на 96,9 мільярда рублів від «Газпрому» і дитячого табору «Артек». Згідно з укладеними раніше контрактами структури Ротенберга здійснюють будівництво мосту в Крим, а його син Ігор володіє компанією, яка щороку збирає гроші з далекобійників в рамках системи «Платон», акції протесту проти якої не припиняються в десятках російських регіонів.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода