Рекордний удар США по «Ісламській державі» не сподобався критикам Трампа

У четвер американські військові скинули на об’єкти угруповання «Ісламська держава» в Афганістані надпотужну фугасну авіаційну бомбу GBU-43, яка певний час вважалась найпотужнішою авіаційною бомбою у світі. Бомбу також називають «матір’ю усіх бомб» через те, що англійською її оригінальна абревіатура Massive Ordinance Air Blast співпадає із Mother of All Bombs.

Удару було завдано в афганській провінції Нанґаргар. Американські військові за рахунок удару хочуть знищити систему тунелів та печер, яку використовує «Ісламська держава».

Президент США вже заявив, що пишається роботою військових.

Натомість колишній президент Афганістану Гамід Карзай засудив удар по терористах на території його країни.

«Це не війна проти тероризму, а нелюдяне та брутальне використання нашої країни як військового полігону для випробування нової та небезпечної зброї», – пише Карзай.

Використання потужного боєприпасу збіглось у часі із рядом важливих подій на міжнародній (загострення у відносинах США із Росією, КНДР та одночасні ознаки потепління у стосунках із Китаєм – ред.) та внутрішній американській (не стихає скандал про буцімто зв'язки команди Трампа з Росією під час виборів – ред.) політичній аренах. Це та рекордний характер бойової операції для деяких оглядачів стало причиною заявити, що уряд США намагається грати на патріотичних почуттях американців, та закріпити потеплішання ставлення до Трампа з боку ЗМІ, яке послідувало після ракетного удару США по Сирії.

Частина оглядачів у захваті від бомби.

«Трамп під час виборів пообіцяв розбомбити «Ісламську державу» до бісової матері. «Ісламська держава» йому не вірила. Тепер маємо відповідь Трампа», – твітить редактор прихильного до Трампа видання IJR.com Джейсон Говертон.

«Якщо вас не тішить, що на «Ісламську державу» скинули «матір усіх бомб», то я вже нічим вам не зараджу. Повертайтесь до порівнянь Трампа з Гітлером», – жартує журналіст.

«Трамп казав, що розтрощить «Ісламську державу», і він це зробить», – твітить Роджер Стоун, радник Трампа, автор книжки «Творення президента», якому закидають зв’язки з хакерами, які, як вважається, втрутились у перебіг виборів у США.

«Всі тепер згадали, як Трамп обіцяв розбомбити «Ісламську державу» до бісової матері?», – твітить Кріс Беррон, консервативний стратег, представник руху ЛГБТ за Трампа.

Інші вважають, що удар по «Ісламській державі» був продиктований не військовою необхідністю, а бажанням Трампа отримати черговий комплімент від ЗМІ, які розхвалили президента за ракетний удар по Сирії.

«А ви всі думали, що похвала Трампа за «президентський» вчинок щодо Сирії не підштовхне його скинути бомби на інші країни? Регочу!» – твітить оглядач Айра Медісон Третій.

«Думаю, що використання бомб приносить Трампу більшу насолоду, ніж інші обов’яки президента», – твітить Ян Бреммер, президент аналітичної компанії Eurasia Group.

Популярний політолог навіть нашвидкоруч запустив опитування у Twitter.

Запитує, чи використає Трамп ядерну зброю за час президентства.

«Ретвітніть, якщо погоджуєтесь, що Трамп не стане популярнішим через бомбові удари. Ми не забудемо про Росію, а ЗМІ мають припинити заохочувати Трампа», – твітить Кайван Шрофф, колишній співробітник кампанії Гілларі Клінтон.

«Бомби не вирішують наступних проблем: 1. Повстань. 2. Розслідування ФБР з приводу змови з Росією з метою вплинути на результат виборів», – твітить колишній посадовець адміністрації Обами Брендон Фрідман.

«Бомба MOAB, яку скинули на Афганістан, – це показуха. Удар по Сирії – теж показуха. Трампа навчили, що бомби викликають оплески у ЗМІ», – твітить Кіт Олберман, спецкор видання GQ.

Помилки щодо потужності бомби взагалі набули значного поширення і стали предметом жартів військових експертів.

«Бомба у Хіросімі мала потужність 15 ТИСЯЧ тон у тротиловому еквіваленті, а не 15», – присоромив алармістів Том Ніколс, викладач Naval War College.

«MOAB вивільнила десь 0.1% енергії бомби, якою вдарили по Хіросімі», – соромить коментаторів, які вдались до перебільшень, дослідник ядерної програми у фонді Карнегі, Джеймс Ектон.

«У мене вічнозелене запитання: чи має адміністрація Трампа чітку стратегію щодо країни, яку щойно розбомбила», – твітить колумніст Washington Post Джор Рогін. Журналіст оминув увагою те, що ціллю удару було угруповання «Ісламська держава», а не Афганістан як такий.

До критики приєдналась і колишня речниця Держдепу в адміністрації Обами Джен Псакі.

«Малоймовірно, що США завдали удару по Афганістану (ціллю удару були терористи на території країни, а не урядові об'єкти – ред.), без згоди Трампа. Якщо він буде вважати, що використання сили приносить популярність, матимемо проблему», – твітить Псакі.

Прихильники Трампа у відповідь на критику удару по «Ісламській державі» лише знизують плечима.

«Люди справді незадоволені, що Трамп завдав удару по «Ісламській державі»? Може, варто було відправити до терористів Джеймса Тейлора (популярний американський співак – ред.)», – твітить консервативна американська радіо ведуча Дана Лоеш.