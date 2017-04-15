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15 Квітень 2017, Київ 08:47
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«Росії не треба ані «Путін-2», ані ще один «Єльцин, який пробиває стіну» – Пономарьов

«Росії не треба ані «Путін-2», ані ще один «Єльцин, який пробиває стіну» – Пономарьов
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Якщо Україні вдасться побудувати успішну європейську державу, це стане прикладом для Росії. Таку думку висловив Радіо Свобода колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов. Але, стверджує політик, Росія потребує демонтажу системи, яку він сам називає путінізмом. А від того, що Путіна у Кремлі замінить «Путін-2» чи «Путін-3» корупція у Росії, туга за «імперською величчю» і війна зокрема проти України триватиме. Це стосується і таких кандидатів на трон, як Олексій Навальний. Ілля Пономарьов також розповів про хід розслідування вбивства в Києві іншого екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова і запевнив, що залишати Україну не збирається

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