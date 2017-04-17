Агенти впливу Кремля в Україні (огляд преси)

Про те, як живуть проросійські сили та їхні рупори в Україні через три роки після початку війни, аналізує «Український тиждень». Видання поділяє російських лобістів на старе й нове покоління. Перші активно діяли ще в довоєнний період. Другі постали вже в останні роки. Найвідомішим представником старого табору дописувач називає Віктора Медведчука та його «Украинский выбор». У медіа-середовищі на зміну відверто антиукраїнським виданням прийшли більш зважені ЗМІ. Однак вони у потоці зваженої риторики регулярно просувають потрібні Кремлю меседжі: «Необхідно домовлятися з Росією», «Майдан програв», «Від євроінтеграції лише негатив». Тижневик стверджує, що така тактика набагато небезпечніша, ніж відверта антиукраїнська пропаганда. Приховані маніпуляції часто приймають за чисту монету ті громадяни, які ніколи не стали б читати відверто антиукраїнські ЗМІ. Більше про тих, хто сьогодні обстоює в Україні інтереси Кремля, тижневик розповідає в матеріалі «Агенти впливу».

А в матеріалі «Сумнівне відомство» «Український тиждень» аналізує діяльність Міністерства інформполітики. Видання зауважує, що від початку відомство задумувалося як інструмент для відповіді на інформаційну агресію Росії. Але ще на рівні ідеї така ініціатива спричинила в частини суспільства щонайменше подив, оскільки функції, які мала виконувати нова структура, могли реалізовувати вже наявні відомства. Скажімо, ті самі СБУ, МЗС, Нацрада з телебачення і радіомовлення тощо. Негативу додавали побоювання, що це міністерство використовуватимуть як офіційне «цензурне міністерство». Чи стало воно таким і чи сумлінно захищало інтереси держави, дізнавався «Український тиждень».

Тижневик «Новое время» стверджує, що російська пропаганда на окупованому Донбасі повільно, але впевнено перетворює тамтешніх українців в тих, хто відчуває себе вже не українцями і навіть не росіянами, а «громадянами» так званих «ЛНР»-«ДНР» («ЛНР» і «ДНР» – угруповання, що визнані в Україні терористичними). І хоча частина жителів цієї частини країни послуговується інформацією українських інтернет-видань, вже зараз стають помітні їх ментальні відмінності з іншими співгромадянами. Якщо так триватиме й надалі, то дуже скоро жителі окупованих територій відчуватимуть себе абсолютно чужими в Україні, наголошує видання у статті «Люди Ікс».

Які досягнення та провали уряду Володимира Гройсмана, хто і що заважає працювати Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі і рейтинг «100 кращих юристів України» – такі головні теми тижневика «Фокус».

Онищенко, Фірташ, Мартиненко, Насиров – ці прізвища останнім часом на слуху багато в чому завдяки діям Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Коли, нарешті, «злодії сидітимуть у в'язниці» і хто цьому чинить спротив, у тижневику «Фокус» розповідає керівник відомства Назар Холодницький.