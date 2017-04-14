США вирішили направити військових до Сомалі для боротьби з ісламістами

Військові США повідомили, що направлять до Сомалі кількадесят військовослужбовців для навчання армії цієї країни й її постачання для боротьби проти ісламістського угруповання «Аш-Шабаб».

За повідомленнями, йдеться про приблизно 40 військовослужбовців. Це буде найбільше розгортання військ США у Східній Африці приблизно за 20 років.

Ці військові прибудуть на прохання уряду Сомалі і будуть діяти в тісній координації з ним, а також із миротворчими силами Африканського союзу, яким вони теж будуть допомагати, повідомили американські посадовці.

США вивели всі свої війська з Сомалі 1993 року після сумновідомого інциденту зі збиттям двох американських бойових вертольотів у столиці Могадішо, після чого тіла військових тягали вулицями. Тоді загинули 18 військових США і 73 були поранені, та подія стала основою для книжки і художнього фільму.

У Сомалі триває громадянська війна з багатьма сторонами конфлікту від часу кінця режиму диктатора Сіада Барре 1991 року. Нині міжнародно визнаний і підтримуваний центральний уряд країни веде боротьбу з екстремістським угрупованням «Аш-Шабаб», і в Сомалі також діяли групи спецпризначенців США.

30 березня військові США повідомили, що президент Дональд Трамп схвалив запит Пентагону про посилення операцій у Сомалі проти угруповань, пов’язаних із ісламістською мережею «Аль-Каїда».