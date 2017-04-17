Вийшов із тризубом, щоб «ніхто не смердів»: про весняні одкровення співака Дорна щодо АТО і Росії

Росія – «старший брат», Пушкін – «кращий в світі музикант», воїнам АТО – «не допомагав». Український артист Іван Дорн розповів про своє бачення того, що відбувається на Донбасі і власне ставлення до Росії. Дорн – не єдиний український виконавець, хто не скасовував російські гастролі під час війни, але до цього ставилися з розумінням. «Донбас.Реалії» розпитали експертів: з чим пов’язані весняні одкровення співака Дорна?

Іван Дорн – популярний клубний артист. Із тих, кого називають «self-made man» (людина, яка зробила себе сама – ред.). Телеведучий та діджей. Сам пише, сам співає, сам знімає кліпи.



Перед війною він – найбільш продаваний артист в Росії.



Виступ на конкурсі «Нова хвиля» влітку 2014-го викликав чимало суперечок. Російська преса записала Дорна в «друзі хунти». В Україні ж думки розділилися. З одного боку – конкурс російський, а в Україні – війна. З іншого – Дорн виступав з українським тризубом. А пізніше і волонтерам допомагав.

За гроші, які мені давав Іван Дорн, я восени купував джип для хлопців в АТО, оптику, шоломи

«За гроші, які мені давав Іван Дорн, я восени купував джип для хлопців в АТО, оптику, шоломи ... Робилося все «тихо-ша», тому що розклад, коли людина заробляє «там», а допомагає «тут» всіх задовольняв. Всіх, крім «ура-патріотів», які дружніми рядами почали гнобити Івана в соцмережах, мовляв, не патріот...» – це фрагмент коментаря 2015 року шоумена та волонтера Сергія Притули.

Сам Іван Дорн намагався уникати розмов про війну і політику. До останнього інтерв’ю російському журналісту і блогеру, де він пояснив чому одягнув тоді светр з тризубом.

Виступ називається «не потрапити в халепу». Я подумав, треба вийти з тризубом, щоб ніхто не смердів

«Виступ називається «не потрапити в халепу». Почався підніматися сморід з приводу того, що наша учасниця з України вдягла костюм з триколором. І як це так? У нас такі типу проблеми, сварки. І взагалі: навіщо їхати на «Нову хвилю», її організовують росіяни. І кому це треба? Я подумав, треба вийти з тризубом, щоб з приводу вбрання ніхто не смердів», – пояснив співак.

У тому інтерв’ю пролунала ціла низка відвертих заяв.

Всі молодші брати сказали «ні» всьому, що стосується старшого брата, хочемо все своє

– Поясни, з чим пов’язаний такий підйом української музики?

– А я тобі поясню, коли почалася сварка двох братів…

– А, ти так це називаєш?

– Всі молодші брати сказали «ні» всьому, що стосується старшого брата, хочемо все своє, – відповів Дорн.

І воїнам АТО Іван Дорн виявляється не допомагав: «Гроші давали на постраждалих в Маріуполі, коли відбувся обстріл», – запевнив він.

Розповідати, що не давав гроші на АТО, має на це повне право

«Розповідати в інтерв’ю російському спортивному журналісту і відеоблогеру про те, що не давав гроші на АТО, знову ж, він має на це повне право», – вважає головний редактор «Buro24/7», головний редактор «Esquire Україна» Олексій Тарасов.

Українська аудиторія розділилася на два табори. Одні засуджують, інші кажуть – мав право так говорити.

Ані Лорак не відмовилася від російських гастролей під час війни. Отримувала нагороди в Росії, а в Україні – осуд і критику. Таїсія Повалій також часта гостя російських шоу.

Світлана Лобода на шоу Андрія Малахова приїжджала до Росії навіть зі своєю матір’ю, депутатом Ірпінської міськради Наталією Лободою. Остання навіть спекла з цієї нагоди торт. Щоправда потім написала заяву про складання депутатських повноважень. Колеги казали, жалкує про вчинок.

Зображених на фото українців, які виступають в Росії, співачка Лоліта назвала «земляцтвом». Дорна на ньому немає.

Іван Дорн знайшов в собі мужність вийти в ефір і висловити свою позицію

«Іван Дорн знайшов в собі мужність вийти в ефір і висловити свою позицію і ми дізнались про це з його вуст, а не через якісь масові розмови», – зауважив продюсер Володимир Бебешко.

Українські експерти в оцінках також розділилися. Приміром, Ігор Кондратюк більш категоричний.

Моя порада: не слухайте Дорна без музики

«Я не бачив там свідомості. Не кожен, в кого є борода, мужчина. Моя порада: не слухати Дорна без музики. Якщо ви чуєте Дорна і не звучить музика – то не його пісня і це можна не слухати», – зазначив телеведучий і телепродюсер Ігор Кондратюк.

А ось колеги Дорна по сцені, українські виконавці, неохоче коментують його останні заяви. Сам співак також на зв’язок з «Донбас.Реалії» не вийшов. Ситуацію прокоментував в одному з російських видань директор Івана Дорна Андрій Гулик.

Можливо, він просто підібрав неправильні слова, на які так відреагували люди

«Це його думка, і, якщо він так сказав, значить, вважає, що правий. Можливо, він просто підібрав неправильні слова, на які так відреагували люди. Ймовірно, він висловив думку не належним чином», – відповів директор співака.

Collaba – один з останніх кліпів Дорна, який викликав великий резонанс в мережі. А днями вийшов і його новий альбом. Який вплив матиме на продажах скандальне інтерв’ю, говорити зарано. Але, можливо, саме в цьому випадку доречна фраза – реклами зі знаком мінус не буває.