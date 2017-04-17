Радіо Свобода Daily: спільний Великдень усіх християн

Доброго святкового Вам ранку!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Почнемо з того, що цього року українські християни як східного, так і західного обряду святкували Великдень в один день – 16 квітня. Фотокореспондент Радіо Свобода побував у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви, Володимирському та Михайлівському соборах Української православної церкви Київського патріархату та у костьолі святого Олександра Римо-католицької Церкви. З його фото ми скомпонували яскраву фотогалерею.
Не менш захоплюючі фото маємо з Одеси, де ввечері Страсної суботи вже вп’яте відбулася Великодня реконструкція – через костюмоване дійство там відтворили євангельські події двотисячолітньої давнини. У вуличній виставі в пам’ять про останні години земного життя Сина Божого взяли участь понад тисячу учасників і глядачів.
Гаївки, веснянки, ягілки, маївки, галанівки, магілки, риндзівки – в українській традиції багато різновидів пісень, які співають на Великдень. Декілька з них можна почути і побачити на ось цьому відео зі Львова.
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А якщо Ви ще не перевірили свої знання Великодніх традицій та обрядів, то зробити це можна, пройшовши спеціальний тест.
Про Україну у великодньому посланні згадав і папа Римський Франциск. «Нехай же Добрий Пастир допоможе Україні, ще досі пригнобленій кривавим конфліктом, віднайти згоду, та супроводжує ініціативи, спрямовані на полегшення горя тих, які страждають від його наслідків», – сказав він.
«Смачний вантаж» на Донбас
На черзі інтерв’ю з фастівським волонтером Едуардом Копиловим. Четвертий рік поспіль на Великдень він збирає і везе на Донбас «смачний вантаж» для українських військовослужбовців і добровольців. Цьогорічний містив освячені главою Української православної церкви Київського патріархату Філаретом паски, домашні солодощі, сухі борщі і дитячі малюнки. Про географію Великодніх поїздок Едуард Копилов розповів Радіо Свобода.
А на завершення пропонуємо Вам послухати тисячоголосся нового і найбільшого органу в Україні, створеного німецькою фірмою Aleksander Schuke. Це перший орган за часів незалежності України, який придбали у фабрики з понад столітньою історією виробництва клавішно-духових інструментів.
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Радійте життю!
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