16 квітня Радіо Свобода зняло селище Шадал-Базар, що розташоване поблизу системи печер і тунелів, яку використовувало екстремістське угруповання «Ісламська держава» і яка зазнала бомбардування з боку військових сил США 13 квітня. Саме село, до бомбардування контрольоване угрупованням, нині вже визволили афганські військові. Афганські урядовці заявляють, що кількість бойовиків угруповання «Ісламська держава», знищених унаслідок застосування військовими США найпотужнішої серед неядерних бомб, зросла до 94. Бомбу GBU-43/B Massive Ordinance Air Blast уперше використали в бою 13 квітня, удару було завдано по позиціях бойовиків у східній провінції Нанґаргар. Увага: відео містіть кадри, що можуть шокувати. (Відео: Радіо Вільний Афганістан – афганська служба Радіо Свобода)