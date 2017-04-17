Полювання за яйцями – одна з традицій Великодня у США

У США великодні традиції тісно пов’язані не лише з церковних обрядами, а й з розвагами для дітей.

Замість писанок, місцеві яйця тут яскраво розфарбовані, але несправжні, більшість – напаковані шоколадом чи іграшками. А для того, аби їх отримати – дітям треба добряче потрудитися.

Полювання за великодніми яйцями, які розкидав у траві великодній заєць – обов’язковий ритуал цього дня. Діти чекають на нього з нетерпінням і готуються ретельно. Хто більше зібрав, той більше і поласує. А найвправніші збирачі можуть отримати ще й спеціальні подарунки.

Полювання часто організовують мери міст та губернатори штатів. Найвідоміше полювання за яйцями – у Білому Домі – відбудеться у понеділок. Перша леді, Меланія Трамп, пише, що вже готова приймати гостей. Окрім тих, кому пощастило отримати президентське запрошення, на свято потраплять і ті, хто виграв квитки у спеціальній лотереї.

Щороку, аби зробити свято цікавішим, вигадують нові варіації полювання за яйцями. У Мічигані, вирішили, що великодній заєць може розкидати яйця не з землі, а з гелікоптера. А чому б і ні!? Організатори вчасно збагнули, що навіть шоколадні яйця, падаючи можуть поранити малечу і замінили їх кульками зефіру. Зібраний в траві зефір, втім, також не рекомендували їсти, через небезпеку забруднення. Тому в спеціальних пунктах обміну, його міняли на справжні, чисті, цукерки та шоколад. Здається ніхто не залишився розчарованим.

Ті, кому лінь бігати по траві, але кому також хочеться у цей день чогось особливого, можуть купити дизайнерські великодні яйця та унікальні святкові тістечка у спеціальних кондитерських. У Лос-Анджелесі місцеві майстри дивують заможну публіку дизайнерськими виробами з шоколаду, вкритими справжнім золотом, марципановими яйцями та іншими екстравагантними витворами кулінарного мистецтва.

Дієтологи та представники харчової промисловості також не сидять у ці дні склавши руки. До Великодня вони розгорнули рекламну кампанію, аби роз’яснити корисні властивості цього продукту та поділитися новими рецептами з використанням яєць. Зокрема дієтологи твердять, що яйця містять вітамін колін, важливий для здорової дієти, а також інші вітаміни та мінерали, які важко знайти в інших продуктах. Але все добре у міру, кажуть дієтологи і рекомендують вживати не більше одного яйця на день чи 5 на тиждень.