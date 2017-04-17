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До июля этого года жители Луганской области должны будут заключить договоры с семейными врачами. В регионе начинается подготовка к реформированию системы здравоохранения. Первый ее этап – изменения в системе первичной медико-санитарной помощи. Планируется, что работа семейных врачей теперь будет оплачиваться из госбюджета не по тарифной сетке, а в зависимости от количества пациентов, которые обращаются к врачу. Сами медики региона заявляют, что готовы реформировать систему, но пока слабо представляют, как это будет происходить. Так как поставленные перед ними задачи все еще никак не подкреплены на законодательном уровне.

Особенности программы реформирования медицины врачам Луганской области презентовала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Выступая в Северодонецке, она заявила, что уже в этом году будут изменения в работе первичной медико-санитарной помощи. Финансирование семейных врачей будет построено по системе «деньги идут за пациентом». В частности, будет создана Национальная служба здоровья, с которой семейные врачи будут подписывать контракт. Пациенты, в свою очередь, смогут выбирать себе семейного врача самостоятельно и подписывать с ним договор. Чем больше врач будет иметь пациентов, тем больше он сможет зарабатывать. По мнению Ульяны Супрун, создание конкуренции позволит улучшить качество услуг.

Деньги будут идти туда, где будут лучшие результаты

«Деньги будут идти туда, где будут лучшие результаты. Там, где есть больше пациентов. Пациенты будут идти туда, где они видят качество. Там, где заботятся о них свои врачи. Там, где предоставляются услуги на высоком уровне», – заявила Ульяна Супрун.

Полной законодательной базы по реформе еще нет – Ольга Рыбалка

Медики Луганщины заявляют, что готовы реформировать систему, но пока не полностью представляют себе, как это будет происходить. По словам исполняющей обязанности директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Ольги Рыбалки, поставленные перед ними задачи хоть и имеют временные рамки, но пока не подкреплены на законодательном уровне.

Это в планах стоит. Законодательной базы пока мы не имеем

«До июля 2017 года договоры по идее должны быть заключены. То есть уже сейчас формируются реестры пациентов, врачей. Вот кого вы найдете, туда вы и идете. Это ваше право. Но так предполагается. Я говорю о том, что это в планах стоит. Законодательной базы пока мы не имеем», – рассказала Ольга Рыбалка.

Население региона о готовящихся изменениях знает. Большинство опрошенных северодончан рассказали, что слышали о реформе и надеются, что она даст хороший результат. По крайней мере, говорит северодончанка Вера Митрофановна, хуже стать не должно. Так как существующая система, по ее мнению, и так не выдерживает никакой критики.

Не попробовал, не узнаешь. А вообще я слышала, что это неплохо было бы

«Ужасно! Правда, плохо. Придешь, а там очередина. Непонятно что и куда? А вот это, мне кажется, будет хорошо, понятно. Я уже буду знать, что вот конкретно мой врач. Как говорится, не попробовал, не узнаешь. А вообще я слышала, что это неплохо было бы», – рассказала Вера Митрофановна.

Несмотря на то, что реформой предусмотрено заключение договоров до июля этого года, на самом деле, говорят медики, процесс будет постепенным. И без медицинской помощи люди не останутся.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)