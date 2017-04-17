(Друкуємо мовою оригіналу)

Время неумолимо приближается к майским праздникам, а значит – настаёт период традиционного безумия для оккупированных территорий. Май, как известно, здесь – месяц священный: 1, 9 и 11 мая («день республики») означают немереное количество пьяных «ополченцев» на улицах, бесконечные митинги, транспаранты, красные и трёхцветные штандарты и прочие забавные безделушки.

Но предшествует всему этому – «на разогреве» – праздник Пасхи, который в «ДНР» одновременно отрезвляет и воодушевляет. Отрезвляет потому, что становится ясно: праздничный пасхальный стол явно контрастирует с местным телевизором. Там уже давно взяли Лондон, провели границу по Днестру и отчитались об успешном запуске пивного завода.

Рядовой обыватель вдруг обнаруживает, что собрать праздничный стол обойдётся в половину средней зарплаты

К слову сказать, завод в Донецке действительно запустили, – но от него не легче. Рядовой обыватель вдруг обнаруживает, что собрать праздничный стол обойдётся в половину средней зарплаты. И только местные пенсионеры, хитро потирая руки от двух видов пенсий, где-то довольно хихикают над нищетой своих соплеменников.

Местные батюшки вот уже четвёртый год служат не только Христу, но и «святому отечеству», то и дело в своих пасхальных проповедях прославляя подвиги против врагов «земли донецкой»

Ну, а воодушевления Пасхе не занимать: местные батюшки вот уже четвёртый год служат не только Христу, но и «святому отечеству», то и дело в своих пасхальных проповедях прославляя подвиги против врагов «земли донецкой» и призывая к терпению, – вероятно, по причине известной молодости известного государства. Маленькая церквушка, которую я ежегодно посещаю в Макеевке, уже несколько лет пестрит не только бабушками в платочках, но и людьми в камуфляже. А ещё – патрулями местной полиции: Пасха, наряду с Новым годом, это тот уникальный день в году, когда в «ДНР» можно выйти на улицу после 23:00. Захарченко с барского плеча дарит народу драгоценные 6 часов времени, и комендантский час чудесным образом отменяется.

Но кто его отменит, не рассказав с экранов «Оплот ТВ», что, во-первых, каратели собираются на Пасху убить в Украине священника и обвинить в этом «ДНР»? Во-вторых, ожидается наступление, ибо бесноватые украинцы особо беснуются именно в святой для истинных православных день. Ну, а в-третьих, комендантский час хоть и отменён, – но «укроДРГ» не дремлют. Именно поэтому у церкви можно не только подать милостыню нищим, но и посмотреть в глаза многочисленным патрулям, расставленным по округе.

Кстати, о них – о нищих. С приходом «русского мира» кое-что изменилось и в их бытии. Кроме того, что в «ДНР» им грозит перспектива официально влиться в ряды среднего класса по причине отсутствия оного, на Пасху эти ребята теперь просто обогащаются. Если при украинской власти им в большинстве бросали монеты – 25 и 50 копеек – то теперь, с приходом рублей, самым мелким вариантом здесь будет рубль. То есть жменя, брошенная нищему у храма в Макеевке, автоматически даёт финансовый старт от 5-15 рублей, или 3-7 гривен. Это же касается и церковных сборов: презираемый ранее монетный звон теперь очень радует местных клириков, тогда как бумажные сборы и вовсе означают минимум 50 рублей с человека (купюра в 10 рублей в «ДНР» почти не распространена).

Маленькая 300-граммовая пасочка стоит в Донецке 50-60 рублей. Полукилограммовый продукт обойдётся в 100

Но от воодушевления вернёмся к отрезвлению – к кошельку. Получив заряд духовных скреп и мощи, рядовой «республиканец» обнаруживает следующую картину. Маленькая 300-граммовая пасочка стоит в Донецке 50-60 рублей. Полукилограммовый продукт обойдётся в 100. Купив 10 пасок на семью из 3 человек, вы уже потратите полтысячи рублей. А это – только начало. Мясо стартует от 270 рублей за килограмм, лучшие части которого стоят в пределах 300. Рыба в «ДНР» не отстаёт по цене, и даже 230-граммовые консервы из сайры обойдутся в 80 рублей. Свежая же сайра стоит 150-170 за кило, а деликатесы – вроде лосося – достигают 1000 рублей за килограмм. Не радуют и напитки: украинские соки, которые можно пить (в отличие от российских), стартуют от 55 рублей, тогда как «Сандора» стоит 85-90 рублей за литр, или 40-45 гривен. Молоко обойдётся в 40 рублей. Яйца – в 55 за десяток. Качественное спиртное – вообще запредельно: если не «убиваться» дешёвой российской водкой (а этот вариант здесь очень распространён), готовьте 270 рублей за украинское шампанское «Артемівське», или 300-400 рублей за бутылку неплохого вина. Хороший сыр – от 450 рублей, колбаса – от 600.

Этот список можно продолжать ещё долго. Сюда не попали такие деликатесы для «ДНР», как кондитерские изделия и шоколад, помидоры, которые здесь стоят до 150 рублей за кило, фрукты, грибы и многое другое, в чём уже давно отказывают себе жители «молодых государств». Но даже по самым скромным подсчётам, праздничный стол в оккупации обойдётся не менее чем в 1300 рублей без особых излишеств. Это – половина местной пенсии или треть зарплаты врача. Как говорится, без комментариев.

Сергей Андреев, безработный, город Макеевка

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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