Радіо Свобода Daily: відповідь Росії від кіберпартизанів України

Доброго ранку!
Ми добре знаємо, як важко іноді буває після довгих вихідних і свят повернутись до роботи. Тож сьогоднішній огляд буде коротким. У ньому дві серйозні теми і дві «для душі».
Кого зламують українські хакери?
Невидимі атаки на реальні цілі. За три роки війни Росія здійснила понад 7 тисяч віртуальних нападів на українські підприємства. Серед них – енергетичні компанії, залізниця. Про це говорять в Міноборони України і лише зараз збираються створити єдиний кібернетичний центр протидії подібним атакам. НАТО допомагатиме. Втім, всі три роки реальної війни віртуальним атакам протистояли справжні кіберпартизани. Хто вони, рядові кібербійці війни ХХІ століття, і що це за війна? Цю тему досліджували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».
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Референдум у Туреччині
Більшість виборців у Туреччині на референдумі підтримала зміни до Конституції про розширення повноважень президента і зміни форми правління з нинішньої парламентської на президентську. Опозиція вимагає перерахувати до 60% бюлетенів і заявляє, що буде оскаржувати 37%. Втім, зупинятись на досягнутому президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не збирається і вже заявив про можливість проведення нового референдуму щодо повернення смертної кари. Чи справді держава офіційно стає на шлях президентської диктатури, читайте тут. А що після цього може змінитися у відносинах із Україною – ось тут.
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Голлівудський гример
Як домагатися здійснення мрій у Голлівуді, варто повчитися в українки Джулії Мельник. Цього року вона не лише почала навчатися у престижній Голлівудській школі гриму – Cinema Make Up School, але також є кращою у класі. На роботи Джулії рівняються, сама ж дівчина залишається скромною й амбітною водночас. Вона мріє отримати заповітну статуетку Оскара за кращий грим і відкрити власну школу протезного гриму в Україні. Але все це було б неможливим, якби через невдалі спроби потрапити до школи вона здалася. Про силу таланту й наполегливості, а також про те, чому ніколи не можна відмовлятися від мрії – в історії з Лос-Анджелеса.
Як влаштоване виробництво ваг
Де в Україні виробляють вагове обладнання? Як влаштований механізм ваг? Чи можна продавати одночасно і кінцевий продукт, і комплектуючі для товарів конкурентів – у новому «Бізнес-плані». (Відео проекту Радіо Свобода «Настоящее время» спільно з Hromadske.ua)
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Нехай на Ваших вагах завжди переважує добро!
Ваше Радіо Свобода Daily
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