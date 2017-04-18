Вітання мера Сум із Великоднем власним фото – шлях до ікони чи нормальна практика?

Суми – Не лише писанками та крашанками запам’ятався сумчанам Великдень. Мер міста Олександр Лисенко привітав громаду власним зображенням на рекламних носіях міста. Дехто із сумчан відреагував на це іронічними постами і «фотожабами» у соцмережах, а також запитами щодо кількості витрачених на привітання бюджетних коштів. Активісти називають подібні дії чиновників блюзнірством та самолюбуванням. В адміністрації ж міста нічого поганого в таких світлинах не вбачають.

У Сумах громадські активісти «чекають» на ікону із зображенням міського голови Олександра Лисенка. Іронічними постами у соцмережах із подібним змістом відреагували сумчани на привітання від очільника міста із Великоднем. За декілька днів до цього свята у Сумах з’явилися десятки сіті-лайтів та біл-бордів із фотографією Лисенка з підписом: «Вітаю зі святом Христового воскресіння».

Відповіли не лише сарказмом у Facebook, а й запитами щодо кількості витрачених бюджетних коштів на таке «привітання» у міськраді. За словами члена бюджетної громадської експертної комісії Максима Корнієнка, подібне «самолюбування» у стилі сумського міського голови. Утім, навіть цього разу, він себе перевершив.

Скільки на це «чудо» було витрачено бюджетних коштів, ми скоро дізнаємось

«Конкретно цей випадок взагалі, як на мене, попахує святотатством. Таке відчуття, що скоро з нашого мера намалюють ікону і повісять у міськраді. Скільки на це «чудо» було витрачено бюджетних коштів, ми скоро дізнаємось. Запит стосовно цього вже в міськраді. І що цікаво, мій запит був не першим. Тобто громаду цікавить це питання», – говорить член планово-бюджетної громадської експертної комісії Максим Корнієнко.

«Це не висвітлення діяльності, а самолюбування за рахунок податків»

У 2016 році на «висвітлення діяльності» Сумської міськради було витрачено майже півмільйона гривень. Утім, за словами Корнієнка чиновники погано розуміють значення цих слів.

«Насправді це було ніяке не висвітлення діяльності, а самолюбування за рахунок коштів платників податків. Це ефіри, на яких чиновникам не задають критичних запитань. Це реклама на біл-бордах чи сіті-лайтах, де рекламується або політична партія, або її лідер. В той самий час, на безкоштовні ефіри, де владі можуть поставити незручні запитання, чиновники не ходять», – розповідає Максим Корнієнко.

Чи пов’язане воскресіння Христа з діяльністю міськради?

Зацікавило «привітання» міського голови і депутатів міськради. Зокрема Андрій Крамченков назвав дії сумського очільника «совком». Впевнений, сумчани не забули б про свято і без нагадувань чиновників за власні податки.

Чи податки мусульман на це пішли на рівні з податками християн?

«У зв’язку із цією «кампанією привітання» у мене є декілька запитань: чи пов’язане якось воскресіння Христа з діяльністю міської ради? Чи податки мусульман на це пішли на рівні з податками християн? І головне – чому воскрес Христос, а на лайтбоксах обличчя Лисенка?», – сказав депутат міськради Андрій Крамченков.

Це загальноукраїнська практика?

Сам Олександр Лисенко коментувати ситуацію відмовився. У прес-службі міського голови сказали, що подібні привітання – нормальна загальнодержавна практика і нічого поганого в цьому не вбачають.

Якщо Україна буде відходити від такої практики, то Суми, можливо, будуть навіть першими у цьому

«Комусь може не подобатись, комусь – подобатись. Ситуація з тим, що міський голова чи голова держадміністрації, чи депутат вітає людей зі святом – це цілком нормально. Таке практикується не тільки в нашому місті, а й по всій країні. Це не проблема, якщо Україна буде відходити від такої практики, то Суми, можливо, будуть навіть першими у цьому», – говорить прес-секретар міського голови Сум Ігор Ганненко.

А от кількість подібних привітань по місту та витрачених на це бюджетних коштів у прес-службі назвати не змогли.

За результатами дослідження, яке нещодавно опублікував ресурс texty.org.ua, торік по всій країні місцева влада виділила на самопіар більше 26 мільйонів гривень. Чиновники ж Сумщини витратили на це найбільше – майже 3 мільйони, стверджують у texty.org.ua.

Радіо Свобода як і раніше готове надати можливість Олександрові Лисенку прокоментувати закиди критиків щодо його привітання з Великоднем.