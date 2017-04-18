Британія стала на сьогодні найкращим промоутером України в світі – Чорновіл про візит Порошенка

Основний лейтмотив візиту президента Петра Порошенка до Великої Британії визначений в назві його доповіді в Королівському інституті міжнародних відносин: «Битва за Україну: лідерство і солідарність проти агресії» – Порошенко збирає і далі розвиває коаліцію міжнародних сил на підтримку України у протистоянні з Росією. Так в ефірі Радіо Свобода політичний експерт-міжнародник Тарас Чорновіл прокоментував очікування від візиту українського президента до Великої Британії 18-19 квітня. За словами експерта, політичні відносини України з Британією зараз добрі, але співпраця на договірному рівні потребує перезавантаження у зв’язку з виходом Великобританії з ЄС.

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– Яким є нинішній стан стан українсько-британських відносин і чого можна очікувати від візиту Петра Порошенка до Лондона?

– По-перше, сам стан відносин на сьогодні є дійсно хорошим. Він був затьмарений дуже багатьма тривогами – чи не відбудуться якісь зміни в Британській зовнішній політиці після «брекзиту». І давайте не забувати, що на «брекзит» дуже велику ставку робили в Росії, дуже серйозно розраховували, зокрема, на одного з ініціаторів цієї події Бориса Джонсона, нинішнього міністра закордонних справ.

На Британію ми можемо повністю розраховувати

Але все це абсолютно повернулося в інший бік. Ми бачимо, що на Британію ми можемо повністю розраховувати, тільки потрібно ті всі питання, які в нас з Британією є, певним чином узгоджувати. Тобто Британія по суті стала на сьогоднішній день найкращим головним промоутером України в світі. Британське сьогоднішнє керівництво має абсолютно незахмарені відносини з новою адміністрацією США і може представляти позиції України в американському естеблішменті безпосередньо. Для нас це є дуже серйозне досягнення, що ми маємо такого контактера.

– Які саме питання є найактуальнішими в українсько-британських відносинах?

У відносинах України і Британії головне питання, яке не розв’язане – це майбутнє наших відносин у зв’язку з тим, що Британія виходить з ЄС

– Безпосередньо у відносинах України і Британії головне питання, яке не розв’язане дійсно – це майбутнє наших відносин, перезавантаження договірної бази у зв’язку з тим, що Британія виходить з ЄС, а у нас велика кількість договорів будувалися саме на такій основі, як Україна з Європейським союзом і країнами-членами ЄС. У даному випадку вихід Великобританії з ЄС фактично ставить ці договори під питання.

Якщо з дрібнішими договорами просто приймається рішення Британського уряду, а потім Британського парламенту, що ці договори діють і надалі для Великої Британії як для окремої вже держави, то є угода, по якій потрібно серйозно працювати – це угода про асоціацію (між Україною та ЄС – ред.). Британія до неї мала певні застереження, скажімо, пункти стосовно безвізового режиму, які є теж в угоді про асоціацію, певні моменти стосуються зони вільної торгівлі. Але ці питання для нас з Британією виникають абсолютно заново. Нам треба переукладати низку угод, які пов’язані з конкретизацією наших відносин.

Тобто, ми говоримо наступним чином: політичні відносини з Британією у нас добрі, міжнародні контакти прекрасні. Але співпраця на договірному рівні вимагатиме зараз заповнення вакууму. «Брекзит» в даному випадку ставить під великий знак питання подальшу співпрацю у цілому ряді програм, виписаних у нашій угоді з Європейським союзом.

– З британським прем’єром Терезою Мей президент Петро Порошенко зустрінеться. А коли може відбутися його зустріч з президентом США Дональдом Трампом?

– Тут питання важке, все залежить від Сполучених Штатів Америки. Я думаю, і в США напрацьовують певні матеріали по Україні. І от зараз виникла така ситуація, що дуже динамічно США починає вибудовувати жорстку зовнішню політику. Знаєте, я мабуть вперше скажу, що нам ліпше було би чим пізніше, тим краще в цій ситуації. Зараз ми бачимо вибудовуються певні відносини США з Китаєм, а це означає, що наші певні ініціативи з нормалізації, покращення відносин з Китаєм теж зіграють свою роль. А основне – США все жорсткіше і жорсткіше демонструють, що вони гравець. І може добре, що не відбулося зустрічі (Порошенка і Трампа – ред.) в лютому, коли була дуже аморфна позиція Трампа. На сьогоднішній день вже інтерес є. Мені здається, що це залежить від США, коли США вирішать, що вони готові втручатися у ті справи, які відбуваються в Європі.

Порошенко збирає і далі розвиває коаліцію міжнародних сил на підтримку України у протистоянні з Росією

Повертаючись ще раз до ситуації з візитом у Великобританію – фактично основний лейтмотив візиту президента визначений в назві його доповіді в Королівському інституті міжнародних відносин: «Битва за Україну: лідерство і солідарність проти агресії». Порошенко збирає і далі розвиває коаліцію міжнародних сил на захист, на підтримку України у протистоянні з Росією. Мені здається, це буде основне питання, яке буде обговорюватися – поза тим, що я вже окреслив, там де нам треба заповнювати порогалини, які виникли через «брекзит».

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Як повідомляє прес-служба глави української держави, програма візиту передбачає зустрічі Петра Порошенка з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, міністром закордонних справ Борисом Джонсоном, а також із депутатами британського парламенту. Крім того, президент зустрінеться із провідними представниками британського бізнесу.