У США Росію звинуватили у нерозумінні України

Той факт, що антиросійські настрої міцно увійшли до української ідентичності, є наслідком дій Кремля. Про це у Twitter заявив експерт авторитетного аналітичного центру Brookings Institution, колишній посол України у США Стівен Пайфер.

«Росія не розуміє Україну. Політика Кремля підсилила українську національну ідентичність та надала їй сильного антиросійського нахилу», – зазначив Пайфер.

Експерт також відзначив, що і у самій Росії усвідомлюють власну некваліфікованість у питанні України.

«Одного разу я запитав колишнього російського дипломата: чи хоч хтось у Кремлі розуміє Україну? Він сказав, що була одна така людина, але її ніхто не слухав. Це помітно», – додав Пайфер.