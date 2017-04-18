У підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя 18 квітня закінчилося чергове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени, якого російська влада звинувачує у «закликах до порушення територіальної цілісності Росії».

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, на допит з’явився лише один свідок – Юлія Кожем’якіна, яка засвідчила, що була понятою під час огляду сторінки інтернет-видання з матеріалом Миколи Семени. При цьому свідок не змогла відповісти на запитання адвокатів щодо обставин огляду публікації.

Двоє свідків не з’явився на засідання, при цьому журналіст Сергій Мєшков – з невстановлених причин. Після цього захист клопотав про повторний допит співробітника ФСБ Росії на закритому засіданні, однак суддя це клопотання залишила без задоволення.

Напередодні судового засідання Микола Семена в коментарі Крим.Реалії підкреслив, що справа проти нього має політичний характер.

Звинувачення щодо мене є не правовим, а політичним

«Звинувачення щодо мене є не правовим, а політичним. Ніде у світі, тим більше щодо журналістів, не практикують засудження через публікацію думки. Зокрема, стаття російської Конституції гарантує громадянам Росії вільну публікацію думки, але, тим не менше, на практиці це переслідується», – зазначив Семена.

Разом із тим, журналіст, який є автором Радіо Свобода і Крим.Реалії, висловив надію на справедливий суд.

«Мені, як людині, яка потрапила й перебуває в цих жорнах, хотілося б вірити в те, що справедливе правосуддя в Росії можливе, що не всі судді виконують чіткі команди, що відсутнє «телефонне право», – додав Семена.

Amnesty International обговорять справу проти журналіста Семени з європейськими політиками у Страсбурзі та Брюсселі

Правозахисники з міжнародної організації Amnesty International мають намір підняти питання переслідування кримського журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени перед європейськими чиновниками й парламентаріями у Страсбурзі та Брюсселі.

Про це Крим.Реалії повідомив дослідник Amnesty International з питань України, Молдови й Білорусі Красимир Янков.

Піднімати питання переслідування в Криму Миколи Семени на міжнародному рівні – це те, що нам необхідно робити

«Піднімати питання переслідування в Криму Миколи Семени на міжнародному рівні – це те, що нам необхідно робити, це наша робота. Взимку я розмовляв щодо «справи Семени» з дипломатами французького МЗС на конференції в Парижі, просив їх, щоб вони обговорювали це питання вже через свої – дипломатичні канали», – сказав Янков.

Правозахисник додав, що в найближчій перспективі – у травні цього року, кримінальна справа проти журналіста Миколи Семени фігуруватиме в діалозі представників Amnesty International із представниками Ради Європи.

Справа Миколи Семени постійно фігурує в нашому порядку денному, оскільки це, на наш погляд, один із найбільш кричущих фактів прояву несправедливості у Криму

«Я зараз готовий підняти завісу та сказати, що у травні в нас запланована низка зустрічей у Страсбурзі та Брюсселі, де це питання підніматиметься перед політиками із країн-членів Європейського союзу, із представниками Ради Європи. Це, в принципі, наша регулярна робота, а справа Миколи Семени постійно фігурує в нашому порядку денному, оскільки це, на наш погляд, один із найбільш кричущих фактів прояву несправедливості у Криму», – підсумував Янков.

7 грудня слідчий в анексованому Криму пред'явив журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції в кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа, яку склали слідчі, має шість томів.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна та Європейська Федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки добитися не вдалося.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, й закликало припинити тиск на нього.

Наступне засідання заплановане на 3 травня.

Оригінал публікації ‒ на сайті проекту Радіо Свобода «​Крим.Реалії»​