Мер Чернівців домагається позачергових виборів міського голови і ради

Політична криза у Чернівецькій міській раді досягла апогею. Міський голова попросив народних депутатів про позачергові вибори і депутатів, і мера, бо вважає це єдиним виходом, щоб орган місцевого самоврядування врешті запрацював ефективно. Деякі депутати, навпаки, вважають роботу депутатів ефективною. А от політологи не впевнені, що перевибори можуть змінити ситуацію. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада.

Місяцями не ухвалюються рішення з розподілу бюджетних коштів, що призводить до їх неефективного використання

Чергове засідання сесії міської ради мер Чернівців Олексій Каспрук розпочав із заяви. З трибуни він повідомив, що звернувся до народних депутатів з проханням провести позачергові вибори міської ради та міського голови. Адже вважає це єдиним виходом із кризи у сесійній залі та неефективній, на думку мера, роботі депутатів.

«Місяцями не ухвалюються рішення з розподілу бюджетних коштів, що призводить до їх неефективного використання. Кошти заблоковані на рахунках, не ремонтуються дороги, зупинені роботи на будівництві дитячих садків, вулиць. Останньою краплею стала відмова надати фінансову підтримку комунальним підприємствам для розрахунку за комунальні енергоносії», – заявив Олексій Каспрук.

Ця криза – виключно в уяві міського голови та його партійних босів. Наша міська рада визнана найдемократичнішою в країні

Керівник найбільшої фракції в Чернівецькій міській раді Василь Продан із «Рідного міста», навпаки, вважає роботу депутатів ефективною. А заяву мера називає намаганням приховати свою ж недієздатність. «Ця криза – виключно в уяві міського голови та його партійних босів. Наша міська рада визнана найдемократичнішою в країні. Якщо його не влаштовує найдемократичніша рада, тоді про що можемо говорити? Розуміємо, що це надуманий привід, бо міський голова просто не здатний керувати містом. І ховає свої недоліки за цими перевиборами. Якщо вони будуть, підемо на перевибори», – повідомив Василь Продан.

Це патова боротьба, всі рішення, які ухвалюються однією стороною, блокуються іншою

Чернівецький політолог Олексій Кандюк вважає перевибори одним із виходів із патової ситуації, коли в сесійній залі зіштовхнулись різні бізнес-групи, яким тривалий час не вдається дійти згоди. Однак чи змінять перевибори ситуацію, залишається під запитанням. «Це патова боротьба, коли один не може переламати іншого. Фактично, всі рішення, які ухвалюються однією стороною, блокуються іншою. І принципово, навіть не тому, що це порушує їхні бізнес-інтереси, а просто тому, що їх пропонує протилежна сторона. Перевибори? Чи це змінить склад, я не знаю, це дуже хиткий прогноз», – переконаний політолог Олексій Кандюк.

Остаточне рішення щодо позачергових виборів міської ради та мера у Чернівцях має ухвалити Верховна Рада, якщо для цього будуть підстави: порушення Конституції та законів, порушення термінів скликання сесії або якщо міськрада не вирішує питання своєї компетенції, зазначають юристи. На розгляд самого звернення може піти чимало часу, перш ніж парламентарі таки винесуть його на голосування.