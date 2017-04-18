ЦСКК: повідомлення угруповання «ЛНР» про отруйні речовини на зберіганні в ЗСУ є фейком

Цими днями у мережі поширювали «новину» про те, що ЗСУ нібито зберігають отруйні речовини на складах у Станично-Луганському районі. Про це заявили в угрупованні «ЛНР», що визнане в Україні терористичним. Однак, як повідомляє прес-центр АТО, українська сторона в СЦКК (Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін) такі повідомлення назвала фейком.

У понеділок на сайті «Луганский информационный центр» було опубліковано «новину» із заявою представника так званої «народної міліції» ОРЛО, полковника Андрія Морочко із заголовком «ВСУ хранят на сладах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества – Народная милиция». У публікації сказано, що в районі населеного пункту Червоний Жовтень розташований склад РХБЗ (радіаційного, хімічного і біологічного захисту) 14-ї бригади, на якому, крім майна, на зберіганні перебувають вогнемети і отруйні речовини».

Окрім сайту «Луганский информационный центр» таку «новину» надрукували й інші видання, зокрема: «Звезда», «Русская весна», «Федеральное агентство новостей».

У СЦКК назвали це фейком, про що 18 квітня повідомили на сторінці прес-центру АТО у фейсбуці: «Інформація, яка викладена в цьому матеріалі, не відповідає дійсності, оскільки керівництво держави 13 січня 1993 року підписало Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення. Цей міжнародний договір в рамках ООН в галузі контролю озброєнь має на меті повну заборону виробництва і використання хімічної зброї з огляду на її шкідливість для довкілля і здоров'я людини, а також визначає зобов'язання держав-учасниць у цій сфері», – йдеться у повідомленні.

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