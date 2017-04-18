Віце-президент США Майк Пенс закликав до скоординованого дипломатичного і економічного тиску на Північну Корею, аби змусити її згорнути свою ядерну програму. Пенс говорив про це у Токіо 18 квітня через два дні після того, як невдалий запуск ракети Північною Кореєю викликав загальне занепокоєння з приводу ядерних амбіцій Пхеньяна. Після зустрічі з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе Пенс сказав, що запевнив Японію у прихильності США до того, щоб Корейський півострів був безядерним. (Відео Reuters)