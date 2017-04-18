Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
19 Квітень 2017, Київ 00:37
Відео

Пенс закликає союзників США «ізолювати і натиснути» на Північну Корею (відео)

Пенс закликає союзників США «ізолювати і натиснути» на Північну Корею (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:22
0:00:00 /0:01:22
ЗАВАНТАЖИТИ

Віце-президент США Майк Пенс закликав до скоординованого дипломатичного і економічного тиску на Північну Корею, аби змусити її згорнути свою ядерну програму. Пенс говорив про це у Токіо 18 квітня через два дні після того, як невдалий запуск ракети Північною Кореєю викликав загальне занепокоєння з приводу ядерних амбіцій Пхеньяна. Після зустрічі з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе Пенс сказав, що запевнив Японію у прихильності США до того, щоб Корейський півострів був безядерним. (Відео Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG