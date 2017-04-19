Хто прагне відставки Гройсмана? (Огляд преси)

Щойно скінчився термін імунітету прем’єр-міністра, як почалися заклики певних політичних сил до відставки Володимира Гройсмана та його уряду. Головним аргументом, як інформує газета «Україна молода», є те, що 60% українців живуть за межею бідності. Однак, як переконує видання, в цьому вина не лише чинного прем'єра. Тут цілий причинно-наслідковий зв’язок. Наприклад, зростання бідності в Україні було й під час кризи 2008-2009 років, коли прем’єром була Юлія Тимошенко, яка й закликає зараз до відставки. Тому треба бути об’єктивним, наголошує видання і переконує, що до відставки закликають ті, хто хоче не нового уряду, а політичної кризи, внаслідок якої виникне можливість дочасних парламентських, а можливо, й президентських виборів. А це точно не призведе в найближчій перспективі до покращення життя людей, стверджує газета.

Нині Верховна Рада пішла на неформальні місячні канікули. Парламентарії переконують, що працюватимуть у комітетах. Однак, як стверджує експерт газети «Голос України» політолог Тарас Чорновіл, працюватиме лише керівництво Ради та ще, можливо, третина депутатів, які й так завжди в активній діяльності. Найгірше, що ні апелювання до сумління, ні вплив керівництва Ради ситуацію не виправлять. А дочасні вибори остаточно зруйнують парламентаризм та паралізують будь-яку роботу. Тому час включати наявні в суспільства засоби політичного тиску на своїх обранців, наголошує експерт газети.

Вже через два роки українці самі визначатимуть, в кого купувати електроенергію: ціни, ймовірно, знизяться, а галузь зможе залучити інвестиції. Втім, опір нинішньої системи може бути дуже сильним, попереджає газета «Україна молода» в матеріалі «На ринок – за світлом».

Газета «День» коментує відкриття в Києві «Дома свободной России». Скромний сайт з персоналіями учасників проекту, загальні напрямки майбутньої діяльності та без вказівки телефонних номерів центру. Видання зазначає, що претензія багатьох до цього відкриття очікувана – українці насторожено сприймають російські проекти в Україні. По-перше, не вірять у щирість їхніх учасників, стверджуючи, що йдеться виключно про «розпил грантів». По-друге, нервують будь-які спроби побудови місточків між українцями і росіянами під соусом «єдиного народу» і спільного ворога, який сидить в Кремлі. З іншого боку, Україна має гарантувати хоча б елементарну безпеку тих росіян, які щиро підтримують Україну і не здатні перебувати на теренах Росії. Відтак Київ має брати ініціативу зі створення відповідних осередків, у яких допомога російським громадянам, які не згодні з режимом Путіна, не виглядала б замаскованою колаборацією, наголошує «День» у статті «Як у себе «Дома».

Тільки вщухла історія із запровадженням абонплати за газ, як влада заговорила про введення абонплати за опалення, яка значиться в меморандумі з МВФ. Уже в травні за зміну правил може проголосувати Верховна Рада. Газета «Сегодня» з'ясувала, скільки доведеться платити за доставку тепла, а також, як це позначиться на загальній сумі платіжки. Заголовок статті – «За опалення платитимемо навіть влітку».