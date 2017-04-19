Радіо Свобода Daily: Меморіал Небесній сотні заважає слідчому експерименту

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Меморіал Небесній сотні тимчасово демонтують

Меморіал Героям Небесної сотні у Києві тимчасово демонтують. Він заважає проводити слідчий експеримент на вулиці Інститутській у справі щодо п’ятьох екс-беркутівців. За словами прокурорів, родини Небесної сотні на це погодилися, тож почати демонтаж можуть вже наступного тижня. Підсудних до проведення слідчого експерименту не залучатимуть.

Пенсійна реформа наближається

«Україна потребує реформування пенсійної системи. Терміново». Так вважає голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден. Саме з такою назвою опублікована його стаття на сайті видання «Економічна правда». Представник МВФ називає приголомшливими дотації Пенсійного фонду з держбюджету – понад 140 мільярдів гривень у 2016 році. Ця сума, каже він, майже співставна з сукупними видатками на освіту та інфраструктуру. З цього приводу у студію ми покликали міністра соціальної політики України Андрія Реву. Він розповів, що розраховує на схвалення пенсійної реформи парламентом вже у травні.

Перерва в парламенті

Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться майже через місяць – 16 травня. Під час такої перерви народні обранці планують працювати у комітетах, у Європі – з місцевими політиками, і в Україні – на мажоритарних округах. Втім, перед перервою законодавці відхилили два резонансних документи – про окуповані території й відмовилися змінювати так званий «закон Савченко». Чи повернуться вони до них пізніше і що не встигли депутати розглянути до канікул, читайте у матеріалі.

«Сюрпризи» для абітурієнтів із Криму

До Верховної Ради України подали законопроект про нові правила вступу до вишів для кримських абітурієнтів. Його автори пропонують запровадити для кримчан тисячу квотних бюджетних місць, але поширюватися ці пільги будуть тільки на чотири області: Херсонську, Запорізьку, Одеську й Миколаївську. Законопроект викликав різку критику експертів у сфері освіти і громадських активістів, які борються за спрощення правил вступу для кримської молоді.

Касетні боєприпаси Асада

Незалежна група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) за допомогою фотографій прокремлівських мас-медіа дізналася, що виявлені на сирійській авіабазі Шайрат предмети, які, як передбачалося раніше, є контейнерами з хімічною зброєю, виявилися дещо іншими контейнерами, також російського виробництва – для касетних боєприпасів, заборонених міжнародними конвенціями. Тепер з'ясувалося, що такі боєприпаси знову застосовує авіація сил Башара Асада і, судячи з усього, вони були нещодавно передані до Сирії з Росії. Деталі розслідування за посиланням.

А на завершення у нас розповідь про українських дітей, які зіграли у бродвейському шоу та відео про те, як на церковній фресці на Львівщині намалювали збірний образ «грішника-Путіна».

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