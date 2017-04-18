Несподіваними виборами Тереза Мей хоче зміцнити курс на «Брекзит»

До визначальних виборів цього політичного сезону в Європі несподівано додалися вибори у Великій Британії. Прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що пропонує провести голосування за лічені тижні – 8 червня.

У середу її пропозиція має бути проголосована у парламенті, але схвалення фактично гарантоване, бо лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбин вже заявив, що підтримує проведення виборів.

Оголошення Терези Мей стало несподіванкою для багатьох в країні, бо сама вона не раз заявляла донедавна, що такі вибори не потрібні.

Вона стверджувала, що уряд був цілком уповноважений виконувати волю виборців – здійснювати рішення референдуму про вихід із Європейського союзу.

Але у вівторок Тереза Мей стала перед дверима Давнінґ стріт 10 і заявила: «Я з неохотою вирішила, що країні потрібні ці вибори, але з міцною переконаністю я кажу, що вони потрібні, щоб забезпечити сильне і стабільне лідерство, яке потрібне країні, щоб пройти через «Брекзит» і рухатися далі».

Мей фактично визнала, що їй бракує більшості у парламенті, на яку вона може покластися.

«Зараз, у час величезного значення для країни, тут у Вестмінстері потрібна єдність. Країна об’єднується, але Вестмінстер – ні», – сказала прем’єр-міністр.

Консервативна партія Терези Мей має урядову більшість у парламенті – 330 місць.

Але ця більшість невелика – опозиційні лейбористи мають 229 місць.

Попередні парламентські голосування щодо рішень про «Брекзит» показали, що у фракції консерваторів є кілька десятків опонентів виходу з ЄС, і тому урядові потрібно мати більше депутатів на своєму боці.

Саме на це, обнадіяна результатами опитування, сподівається Тереза Мей – що Консервативна партія отримає 8 червня переконливішу перемогу, і вона особисто з новим мандатом сформує новий кабінет, спираючись на цю більшість.

Оскільки і консерватори, і лейбористи заявляють, що виконуватимуть волю референдуму про «Брекзит», від виборів змін у політиці країни не очікують.

Але опоненти «Брекзиту» все ж сподіваються, що коротка виборча кампанія буде нагодою нової політичної дискусії про курс країни.

На політичний шанс сподівається єдина національна проєвропейська партія Ліберальних демократів з теперішніми 9 місцями у Палаті громад, а також пронезалежницька Шотландська національна партія, котра зараз має у Вестмінстері 54 місця.