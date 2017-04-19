Новий указ Трампа може вплинути на український ІТ сектор та металургію

Президент США Дональд Трамп підписав указ «Купуй американське, наймай на роботу американців». Документ посилює захист певних вироблених у США товарів та закликає до перегляду програми віз H-1B, яка сприяє роботі у США висококваліфікованих іноземних спеціалістів, з метою реформування цієї програми.

Підписання указу відбулось до розгляду Конгресом відповідного законопроекту про реформування системи робочих віз для висококваліфікованих працівників H-1B.

Програма робочих віз для висококваліфікованих працівників H-1B є популярною серед високотехнологічних компаній США. 85 000 віз щорічно надається в рамках цієї програми, що дозволяє компаніям залучати працівників технічних спеціальностей з усього світу і, не в останню чергу – програмістів з України.

Президентський указ надсилає чіткий сигнал виконавчій владі США про початок перегляду системи залучення іноземних працівників, а також посилення захисту американських виробників в системі державних закупівель США.

«Тільки найбільш кваліфіковані та високооплачувані працівники повинні мати доступ до цієї програми..., адже зараз великим компаніям часто вигідно звільнити працівників і наймати спеціалістів за кордоном. Наразі 80% працівників за візами H-1В отримують зарплати нижче за середні по галузі», – зазначив високопосадовець США під час брифінгу в Білому домі, присвяченому новому указу Трампа.

Посадовець Білого дому привернув увагу до діяльності таких багатонаціональних американських компаній як Tata, Infosys та Cognizant.

Висока кваліфікація та гарна репутація українських програмістів забезпечила стійкий попит на послуги українських технологічних компаній і стрімкий розвиток аутсорсингу. Посилення візових вимог може негативно позначитись на розвитку цього сектору.

Інша частина указу – «купуй американське», стосується посилення нагляду за виконанням вже існуючих положень стосовно використання товарів американського виробництва для таких проектів як, наприклад, американська залізниця Amtrak. Протягом брифінгу високопосадовці Білого дому окремо говорили про необхідність захистити інтереси виробників сталевих слябів через дотримання відповідних стандартів.

«Якщо використовується нижчий стандарт... сляби імпортуються з таких країн, як Росія чи Китай, і тільки 10 відсотків виробництва сталі відбувається в Сполучених Штатах, що має негативний вплив на робочі місця».

Хоча поставки української сталі до США наразі є незначними, більш жорсткі умови поставок для американських закупівель можуть мати вплив на загальну ситуацію на світових ринках.