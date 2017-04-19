Чи допоможе окупований Крим переобрати Путіна президентом?

Державна дума Росії ухвалила в першому читанні поправки до закону «Про вибори президента». У 2018 році дату голосування планують перенести на тиждень, щоб вона збіглася з річницею анексії Криму. До того ж, поправки скасовують відкріпні посвідчення, тобто росіяни зможуть голосувати на будь-якій дільниці, після чого, за допомогою системи електронного реєстру ЦВК, знову віддати свій голос не вийде. Однак російські опозиціонери вважають, що маніпуляції з реєстром дозволять владі коригувати результати.

Про особливості майбутніх виборів президента Росії та роль окупованого Росією українського Криму в нових політичних умовах в ефірі Радіо Крим.Реалії говорять російський політолог Іван Преображенський і російський журналіст Андрій Архангельський.

‒ Як Ви ставитеся до скасування відкріпних талонів, Іване?

Преображенський: Я не думаю, що це істотно змінить картину виборів, хоча, безумовно, відкриває нові можливості для фальсифікацій. Часто фіксували порушення, коли за одними й тими ж відкріпними талонами голосували кілька разів на різних дільницях. Ця система цілком влаштовує російських губернаторів, які звикли таким способом показувати Кремлю свою ефективність: ось, мовляв, скільки людей вони можуть виставити за потрібного кандидата за рахунок «каруселей».

‒ Чого, на Вашу думку, бояться в Кремлі, раз проштовхують таку реформу, Андрію?

Архангельський: У передвиборчих діях російської влади відчувається невпевненість, хоча формально причин для неї немає. Щоправда, багато політологів зазначають, що так званий «посткримський консенсус» зруйнувався. Це показали ті ж антикорупційні акції 26 березня, які хоч і були нечисленними, але дали Кремлю зрозуміти, чим насправді цікавляться громадяни ‒ внутрішньою політикою, а не зовнішньою.

Зараз заступник голови Адміністрації президента Сергій Кирієнко, очевидно, займається пошуками «нової більшості» після Криму.

‒ Але вибори все ж хочуть перенести на 18 березня ‒ символічну дату, завдяки анексії Криму. Навіщо, якщо консенсусу більше немає?

Для людей старшого покоління Крим досі має цінність і асоціюється тільки з Володимиром Путіним

​Преображенський: Я не думаю, що посткримська більшість зруйнувалася ‒ вона просто змістилася і зменшилася, але все ж це досі близько половини населення. Адміністрація президента намагається домогтися максимальної явки і легітимації виборів, так що символічна дата 18 березня вже точно краща, ніж нейтральна. Нехай це не цікавить молодь, яка виходила на акції протесту, але для людей старшого покоління Крим досі має цінність і асоціюється тільки з Володимиром Путіним.

‒ Чи може йому скласти дієву конкуренцію Олексій Навальний?

Чим закінчиться зіткнення двох різних світів? Ось у чому головна інтрига виборів.

​Архангельський: Коли політичне поле зачищене, говорити про суперників чинного президента, звичайно, безглуздо. Олексій Навальний поки далекий від того, щоб асоціюватися з альтернативою Володимиру Путіну, але він все ж єдиний, хто може наблизитися до подібного статусу. Сьогодні це головний опозиціонер тільки для користувачів соціальних мереж, а для світу телевізора він ледь не іноземний шпигун. Чим закінчиться зіткнення двох різних світів? Ось у чому головна інтрига виборів.

Преображенський: За моїми спостереженнями, все так і є: для молоді не існує ні Григорія Явлінського, ні лідерів так званої «думської опозиції». Питання «Путін чи Навальний?» Цілком актуальне для нового покоління.

‒ Який порядок денний зможе запропонувати Кремль до 2018 року?

Архангельський: Поки що це загадка. Найімовірніше, в Адміністрації президента зараз вирішують, що саме робити: чи закручувати гайки, чи допустити деяку лібералізацію, чи актуалізувати внутрішню політику за рахунок зовнішньої. Єдине, що вигадали в Кремлі, ‒ це прив'язати вибори до річниці анексії Криму, сподіваючись, що вона знову змусить росіян мобілізуватися.

(Над текстовою версією матеріалу працював Владислав Ленцев)

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