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19 Квітень 2017, Київ 15:11
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 19 квітня (карта)
19 Квітень 2017, 13:35
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
19 квітня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
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