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19 Квітень 2017, Київ 16:41
Події

LIVE: Україна проти Росії у Гаазі

Головна судова інстанція під егідою ООН, Міжнародний суд сьогодні оголосить рішення щодо тимчасових заходів щодо ситуації між Росією і Україною. Як повідомляє прес-служба інстанції, засідання відбудеться в Гаазі, воно заплановане на 15:00 за місцевим часом (це 16:00 за Києвом).

Учасники програми «Ваша Свобода»: Сергій Солодкий, перший заступник директора Інституту світової політики; Борис Бабін, юрист-міжнародник, колишній уповноважений українського уряду в справах Європейського суду з прав людини. Ведучий: Віталій Портников.

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