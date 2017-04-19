Президентська кампанія у Франції: погляд з України

Київ – Напередодні першого туру президентських виборів у Франції європейські експерти кажуть про ймовірність «зовнішнього втручання» у перебіг кампанії та не виключають хакерських атак під час голосування, що може спотворити результати. Українські ж фахівці заявляють, що вибори у Франції та Німеччині є ключовими для України, адже їх результати позначаться на реалізації «нормандського процесу», в якому активну роль відіграють офіційні Париж і Берлін. Експерти також нагадують, що участь у виборчих перегонах беруть троє французьких політиків – чинні депутати Європарламенту.

«Посередницькі послуги» кандидата від республіканців Франсуа Фійона (котрий нібито отримав близько півмільйона доларів США «комісійних» за організацію зустрічі лівійського мільйонера Махзумі з президентом Росії Путіним), проросійські заяви кандидата у президенти від «Національного фронту» Марін ле Пен, заяви лідера руху «Вперед» Еммануеля Макрона щодо необхідності, з одного боку, зберегти санкції проти Росії, а з другого – спробувати порозумітися з Кремлем – ці висловлювання учасників президентської кампанії широко тиражували ЗМІ не лише Франції, а й інших держав ЄС та України.

І це, на думку колишнього міністра закордонних справ України, а нині керівника неурядового «Центру дослідження Росії» Володимира Огризка, наявно демонструє, що російський чинник присутній в європейській політиці у цілому і впливає тим чи іншим чином на перебіг президентської кампанії у Франції.

Головним під час виборів є свідомий вибір французів, і я щиро сподіваюся, що він буде адекватним

«Що відбудеться під час виборів у Франції – наразі сказати важко. Але, мені здається, французька влада у цьому плані зробила серйозні висновки з того негативного досвіду, який мали американці (під час президентської кампанії 2016 року – ред.). Останні повідомлення свідчать про те, що система кіберзахисту має працювати на належному рівні. Але, як на мене, головним під час виборів є свідомий вибір французів, і я щиро сподіваюся, що він буде адекватним», – наголошує Огризко у розмові з Радіо Свобода.

Як зазначив французький політолог, віце-президент Київського міжнародного університету Олів’є Ведрін, на сьогодні французькі політики бояться робити різкі рухи проти Росії. І це стосується кандидатів на посаду президента Франції також, зазначив фахівець.

Франції потрібна Європа, а Євросоюзові потрібна Франція

«Ми, європейці, доволі часто озираємось на Росію і бачимо проблематику, сказати б, «під російським кутом зору». А дехто з наших політиків захищає російські інтереси в ЄС. Це помітно під час нинішньої кампанії у Франції. Франції потрібна Європа, а Євросоюзові потрібна Франція. Замість того, щоб говорити про силу російського лобі, давайте розповідати, що французькі компанії продовжують діяльність в Україні, що певні депутати у Національній асамблеї займають проукраїнську позицію, що деякі громадські організації підтримують Україну Але якщо французькі політики кажуть, що вони підтримують Україну, нехай це доведуть, нехай продемонструють свою проукраїнськість», – зазначив Ведрін.

Захід, включно із Францією, на думку Ведріна, припустився серйозної помилки у 2014 році, відмовившись дієво підтримати Україну, зупинити «зелених чоловічків» у Криму. Про це експерт розповів в інтерв’ю виданню Kyiv Post.

Наджос: лідери перегонів не висловлюють симпатій щодо України

Експерт Української ради з міжнародних відносин Андрій Наджос нагадує: лідери президентських перегонів не висловлюють особливих симпатій щодо України. У кращому випадку вони мовчать або ж у світлі подій на Донбасі говорять про «необхідність виконання усіма сторонами конфлікту своїх зобов’язань в рамках Мінського процесу», зазначив Наджос на шпальтах видання «Бізнес».

Наразі ж, як повідомила прес-служба президента України, під час телефонної розмови лідери країн «нормандської четвірки» подякували нинішньому президентові Франції Франсуа Олланду «за його зусилля в рамках «нормандського формату» та висловили сподівання, що цей формат продовжить роботу після президентських виборів у Франції.

Експерт Інституту світової політики Леонід Літра радить дочекатись результатів президентської кампанії, перш ніж робити далекоглядні висновки і припущення. На думку Літри, у другий тур виборів пройдуть центрист Еммануель Макрон та праворадикалка, євроскептик і симпатик російського президента Путіна Марін ле Пен.

Перспективи Макрона виглядають більш реалістичними. І я думаю, це хороша новина для України: Макрон має бодай якусь політику щодо України

«Якщо так і станеться, перспективи Макрона виглядають більш реалістичними. І я думаю, це хороша новина для України: принаймні Макрон має бодай якусь політику щодо України. Він наголошує, що Франція та ЄС у цілому мають підтримувати Україну і його висловлювання можна коригувати із заявами представників Німеччини. Тобто, за перемоги Макрона вісь «Берлін – Париж» стосовно України працюватиме надалі. У разі перемоги Марін ле Пен ця вісь, всі попередні наробки у «мінському форматі», як і у форматі «нормандської четвірки», виглядають проблематичними», – зазначив Літра в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Експерт також зазначив, що перемога ультраправої Ле Пен зруйнує європейську єдність не лише в українській проблематиці, а й у питанні боротьби з режимом Асада у Сирії та у проблемі міграційної політики ЄС.