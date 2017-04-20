Українська державна корупція контролює боротьбу проти себе (огляд преси)

«Газета по-українськи» стверджує, що жодна корупція жодної країни не виривалася з такої щільної облоги. Українська ж не просто виривалась, вона стала ще здоровішою. Так, 2015 року із привласнених крадіями 1,5 мільярда гривень антикорупціонери змогли повернути до бюджету майже 100 тисяч. Торік украли вп’ятеро більше, а повернули – близько 165 тисяч. Поточного року ситуація намічається ще гірша, попереджає видання. Відповідно до закону про державний бюджет, уряд розраховує повернути до казни 11,5 мільярда конфіскованих судами гривень. Об’єднаними зусиллями антикорупційних органів протягом січня-лютого вдалося відвоювати 5100 гривень. Такими темпами до кінця року не вдасться нашкребти й на половину місячної зарплати керівника НАБУ, зазначає «Газета по-українськи». Про те, чому новітні антикорупційні структури України себе не виправдовують, розповідається в матеріалі «Українська державна корупція контролює боротьбу проти себе».

Тижневик «Країна» переконує, що чиновники створюють галас, щоб було відчуття боротьби з корупцією. Усе налаштовано не на результат, а на процес. Видання зазначає, що за ті зарплати, що отримують детективи НАБУ, вони мали би вручити підозру Роману Насірову у робочий час, коли не заборонені слідчі дії. Щоб працювала економіка, потрібні дві інституції: незалежний суд і антимонопольний комітет. Тоді країну завалять інвестиціями, переконує тижневик.

Що зробив і чого не зробив Юрій Луценко, перебуваючи на посаді Генпрокурора. – Короткі підсумки головування четвертого – з 2014 року –очільника ГПУ пропонує газета «Україна молода». Видання наголошує, що крім відправленого за ґрати Олександра Єфремова, в Україні немає фігурантів справ про державну зраду чи сепаратизм. Хоча підстав для цього українські екс-можновладці давали чимало. Провина за відсутність покараних та притягнутих до відповідальності лежить на правоохоронних органах, у тому числі й на Генпрокуратурі. Щоправда, зазначає газета, нині покращити репутацію ГПУ може доведена до кінця справа Януковича, перше (заочне) засідання по якій призначене на 4 травня. Однак і це не скасує тих вельми скромних результатів, з якими очільник Генпрокуратури Юрій Луценко відзначає свій перший рік на цій посаді, наголошує газета.

2017 рік – важкий і визначальний для України. Слід очікувати багато неприємних сюрпризів, переконує експерт «Газети по-українськи». Причини: несприятива обстановка – слабкість Європи, невизначеність США. Загалом, на думку військового експерта Валентина Бадрака, влада надалі будує радянську армію великої чисельності. На її утримання йтиме понад 75 відсотків оборонного бюджету. Таке військо не буде розвиватися. Україні слід готуватися до безконтактної війни. Може початися за будь-якої погоди й часу доби. Треба створювати сили стримування. Вводити більше ракетної техніки, систем ПВО й бойових літаків. Експерт газети бачить три сценарії розвитку війни на Донбасі. Перший – змова Росії з США проти України. Другий – зростання протистояння Кремля та Заходу без урахування інтересів України. Третій – створення антипутінської коаліції. Який із цих сценаріїв найімовірніший, йдеться в статті «Бойові дії на Донбасі загостряться у травні».