Радіо Свобода Daily: Київ частково виграв у Гаазі

Доброго ранку!
Суд у Гаазі
Міжнародний суд ООН у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції із заборони фінансування тероризму. Натомість Москву гаазькі судді зобов’язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити Меджліс і навчання українською мовою в окупованому Криму. Аналітики розцінюють це як часткову перемогу Києва, адже, на думку одного з гаазьких аналітиків, аргументи Москви до уваги в Гаазі не взяли.
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Тепер, як пояснюють експерти, слід запастися терпінням: наступні кроки, а саме рік-два має піти на аналіз українського письмового звернення. Стільки ж часу має піти на аналогічну процедуру з російського боку. А вже потім буде визначений наступний процедурний календар, аж до винесення остаточного вироку.
«Банкір Кремля» проти Кремля
Ще один гучний суд за участю Росії відбувається у Парижі. Там колишній власник російського «Межпромбанку» і екс-член Ради федерації Росії Сергій Пугачов на слуханнях у Міжнародному арбітражному суді при Міжнародній торговій палаті (МТП) зажадав від Росії 6 мільярдів доларів компенсації за майно і активи, які, як він вважає, у нього незаконно експропріювала російська влада. Рішення очікується у травні. З цього приводу колишній «особистий друг Володимира Путіна» і «банкір Кремля» виступив в ефірі Радіо Свобода.
Вибори для «Brexit»
Британський парламент підтримав дочасні вибори. Оголошення Терези Мей стало несподіванкою для багатьох в країні, бо сама вона не раз заявляла донедавна, що такі вибори не потрібні. Мей фактично визнала, що їй бракує більшості у парламенті, на яку вона може покластися.
Паралельно з цим британський прем’єр-міністр мала зустріч з Петром Порошенком. Для України та Британії це важливий крок у відносинах із паузою, яка тривала близько восьми років. Деталі візиту за посиланням.
Якщо ж раптом Ви вже скучили за українськими депутатами, то маємо про них цікавий тест. Тут не лише питання про «піаніста парламенту», але й про улюблену тварину українського політикуму.
Класика без шароварів
Не робити з української літератури багатостраждальну епопею, а з письменників – ікони. За це беруться українські митці, інтернет-активісти і маркетологи. Вони малюють меми з Іваном Франком, жартують над Тарасом Шевченком і одягають Вінграновського та Стуса в сучасний український одяг. Слов’янські міфи, «Кобзар», народна музика і танці… У декого це може викликати нудьгу і асоціація зі словом «шароварщина». Але тільки не з таким підходом! Пересвідчитись в цьому можна, переглянувши випуск програми «Молодь Плюс».
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