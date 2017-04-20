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20 Квітень 2017, Київ 09:12
Політика

Україна віддає перевагу американському вугіллю перед російським

У порту Одеси розвантажують імпортне вугілля, 9 грудня 2015 року

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що подав на розгляд Кабінету міністрів проект рішення про заборону ввезення енергетичного вугілля з Росії. Експерти називають таку ініціативу давно назрілою. Між тим, з окупованих районів Донбасу починає надходити інформація про закриття вугільних шахт.

За словами урядовця, зараз за підтримки посольства США в Україні тривають переговори про закупівлю вугілля-антрациту в цій країні. Ігор Насалик припускає, що відповідної домовленості вдасться досягти до кінця квітня.

Енергетичного вугілля лишилося на три тижні – експерт

Як наголошують експерти, закупівля американського енергетичного вугілля не повинна призвести до подорожчання електроенергії.

Ми як споживачі електрики в Україні вже рік сплачуємо за тарифом, який у своїй основі передбачає, що ми використовуємо імпортне антрацитове вугілля
Олександр Харченко

«Ми з вами як споживачі електрики в Україні вже рік сплачуємо за тарифом, який у своїй основі передбачає, що ми використовуємо імпортне антрацитове вугілля», – розповів Радіо Свобода директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Зрештою, в умовах конфлікту з Росією, альтернативні джерела енергоносіїв є питанням національної безпеки.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв’ю Радіо Свобода заявляв, що блокада окупованих районів Донбасу змушує українські підприємства закуповувати вугілля в Росії. Щоправда, глава Кабміну казав насамперед про коксівне вугілля потрібне для металургії.

Гройсман: блокада Донбасу змушує українські підприємства купувати вугілля в Росії (відео)
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За неофіційною інформацією, у першому кварталі цього року приблизно половина імпортованого енергетичного вугілля надійшла з Росії.

Натомість Олександр Харченко наголошує, що в опалювальний сезон Україна змогла протриматися на запасах вугілля, і критичної залежності від поставок з Росії наразі немає.

Ми сьогодні маємо запас вугілля для енергетичної системи десь на три тижні
Олександр Харченко

«Ми сьогодні маємо запас вугілля для енергетичної системи десь на три тижні. Якщо за три тижні ми не отримаємо джерела надходження цього вугілля, то, дійсно, потрапимо у досить важку ситуацію. Але мені відомо про замовлення щонайменше двох великовантажних кораблів, які вже пливуть до України. І якщо запрацює ще канал постачання зі Сполучених Штатів, то, на додачу до південноафриканського, матимемо ще одне альтернативне джерело», – зазначає експерт.

Шахти в ОРДЛО закриваються, бо немає збуту – розвідка

Між тим, з окупованих районів Донбасу надходить інформація про припинення роботи таких потужних видобувних підприємств, як шахти імені Засядька та Скочинського. За даними Головного управління розвідки Міноборони, шахти зупинили роботу через завантаженість складів при відсутності схем збуту продукції, а шахтарі скаржаться на систематичну невиплату зарплати.

Робітники шахти «Холодна балка» в окупованій Макіївці, Донецька оболасть, вересень 2016 року

Робітники шахти «Холодна балка» в окупованій Макіївці, Донецька оболасть, вересень 2016 року

Зупинка великих вугледобувних підприємств може мати для окупованих районів Донбасу вкрай негативні наслідки.

Майже весь Донбас, особливо Донецька область – це мономіста, які побудовані довкола підприємств. Гине підприємство – гине місто
Станіслав Федорчук

«Ці шахти були місцем роботи для не одного покоління людей, і від них залежали не лише окремі родини, а цілі міські інфраструктури. Майже весь Донбас, особливо Донецька область – це мономіста, які побудовані довкола підприємств. Гине підприємство – гине місто, дорога і все, що там є», – розповідає переселенець з Донецька Станіслав Федорчук.

Вугільне питання набуло актуальності після того, як попервах активісти заблокували торгівлю з окупованими районами, а відтак 15 березня влада ухвалила рішення про блокування переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі.

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    Дмитро Шурхало

    На Радіо Свобода – з 2008 року. Спеціалізуюсь на політиці та історії.Народився в 1976 році у Сумах. Закінчив факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Працював у газетах «Пост-Поступ», «Київські відомості», «Вечірні вісті», журналі «Власть дєнєг». Автор книжок «Українська якбитологія», «Міфи Другої світової війни» та «Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи-державники»

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