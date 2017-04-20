«Діснейленд» на даху, створений українським емігрантом у Детройті, приваблює тисячі туристів щороку

Оригінальні інсталяції Дмитра Шиляка на даху його гаража є одним із найбільш значущих творінь народного мистецтва у штаті Мічиган. Пана Шиляка не стало у 2015-му році, але його «Діснейленд» і досі є обов’язковим пунктом для туристів у Детройті.

Дмитро Шиляк, емігрант з України, прибув до США у 1950-х роках. Чоловік почав збирати конструкцію у своєму задньому дворі у 1980-х, після виходу на пенсію. Він присвятив цьому хобі десятки років, постійно додаючи нові елементи до колекції.

Серед кольорових об’єктів є старі, нові, куплені, зроблені вручну. Вони нагромаджені на дахах двох з’єднаних між собою гаражів. До колекції входять пропелери, вентилятори, пластикові коні та масивний, зроблений вручну, реактивний літак. Вирізані з дерева чоловіки в уніформі розміщені під тим, що нагадує ракети, прикрашені різдвяними гірляндами.

Задню частину конструкції складають картини, обрамлені газетні вирізки з розповідями про «Діснейленд Гемтремка», як його називав сам пан Шиляк, колаж фотографій автора з його творінням, рами, дерев’яні об’єкти, як от Статуя Свободи, та солдати. Центральним елементом є карусель.

У колекції переважають блакитний і жовтий кольори, а серед написів англійською мовою видніються слова «Україна», «УПА», «Бандера», «Слава Україні» – пан Шиляк гордився своїм походженням. Він перетворив свій двір на витвір мистецтва. Його конструкція є водночас творчою інтерпретацією «Діснейленда», втіленням українського націоналізму та пам’ятником імміграції. У ХХ столітті місто Гемтремк було українською колонією.

Спочатку сусіди та міська влада виступали проти створення такого ексцентричного проекту, проте пізніше мер міста відзначив працю Шиляка. У 2006 році знаменитий фотограф Брюс Вебер фотографував модель Кейт Мос у цьому місці.

Коли автор помер у 2015-му, у віці 92 років, дім і конструкцію придбала місцева група Hatch Art. Вона запустила кампанію збору коштів з метою реставрації конструкції. Спільними зусиллями небайдужих було зібрано 55 тисяч доларів. Реконструкція досі триває. Hatch Art обіцяє зберегти надбання пана Шиляка, а також створити на місці програму для художників та галерею.