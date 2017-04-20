США впевнені, що план втручання у вибори розробив підконтрольний Путіну аналітичний центр – Reuters

Російський інститут стратегічних досліджень (РІСД), контрольований президентом Володимиром Путіним, розробив план втручання в президентські вибори 2016 року в США для підвищення шансів на перемогу Дональда Трампа і підриву віри в американську виборчу систему, повідомили агентству Reuters три нинішніх і чотири колишніх американських чиновники. Щоправда, і в РІСД, і в Кремлі кажуть, що не втручалися в американські вибори.

Американські чиновники послалися на два секретні документи дослідного центру, в яких, за їхніми словами, викладені принципи і підстави для того, що американські спецслужби назвали активними зусиллями Росії, спрямованими на втручання в листопадові вибори. Документи, підготовлені РІСД [en.riss.ru/], опинилися у розпорядженні представників американської розвідки після виборів.

Інститутом керують колишні високопоставлені чиновники Служби зовнішньої розвідки Росії, призначені адміністрацією Путіна.

Перший документ інституту, присвячений стратегії, був підготовлений в червні минулого року і поширений у вищих колах російського уряду, але не адресований конкретним особам.

У ньому Кремлю рекомендувалося почати пропагандистську кампанію в соціальних мережах і російських державних ЗМІ, щоб схилити американців до обрання президента, який має більш м’яку позицію до Росії, ніж Барак Обама, повідомили американські чиновники.

Другий документ інституту, розроблений в жовтні і поширений аналогічним способом, містив попередження про те, що кандидат у президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон, швидше за все, переможе на виборах. Тому, згідно з документом, Росії краще припинити пропаганду на підтримку Трампа і посилити сигнали про фальсифікації результатів голосування, щоб підірвати віру в легітимність виборчої системи США і зашкодити репутації Клінтон.

Американські чиновники побажали залишитися неназваними через секретний характер російських документів. Вони відмовилися обговорювати, як документи опинилися в розпорядженні США. Американські спецслужби також відмовилися їх коментувати.

Путін неодноразово відкидав звинувачення про втручання у вибори США.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав у четвер, що не володіє інформацією.

«Можу тільки сказати, що сім анонімних джерел не варті одного реального, – сказав він. – Оскільки мова йде про анонімні джерела, так і треба ставитися до цієї інформації».

Директор Російського інституту стратегічних досліджень Михайло Фрадков спростував інформацію про вплив РІСД на вибори в США.

«Схоже, що автори цієї затії не порівняли в своїй конспірологічній свідомості існуючі реалії з жаданими фантазіями, щоб в черговий раз привернути увагу до теми «участі »Росії в передвиборчій кампанії у США, яка вже пішла з суспільного сприйняття. Спроба залучити РІСД як співучасника невдала за своєю суттю», – запевнив Фрадков, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) і прем'єр-міністр Росії.

«Спроба залучити РІСД як співучасника невдала за своєю суттю»

За словами американських чиновників, документи стали одним з ключових факторів, які змусили адміністрацію Обами зробити висновок про проведення Росією кампанії по поширенню «фейковий новин» і здійсненню кібератак на Демократичну партію і штаб Клінтон.

«Путін давно це задумав і попросив інститут розробити для нього дорожню карту», – сказало одне з джерел, колишній високопоставлений чиновник американської розвідки.

Трамп раніше говорив, що дії Росії ніяк не вплинули на результат президентських перегонів. Конгрес і ФБР, які розслідують втручання Росії у вибори, поки не надали доказів змови оточення Трампа з Росією в спробі вплинути на результати голосування.

Прокремлівські блогери

Четверо чиновників сказали, що підхід, викладений в червневому документі – розширення зусиль адміністрації Путіна, почався у березні 2016 року. Тоді Кремль розпорядився, щоб російські державні ЗМІ, враховуючи міжнародні платформи – Russia Today і Sputnik – почали позитивно відгукуватися про кампанію Трампа, сказали чиновники.

У Russia Today не відповіли на прохання про коментар. Представник Sputnik спростував твердження американських чиновників про участь агентства у кампанії Кремля, назвавши їх «абсолютною брехнею».

«І, до речі, ми не вперше чуємо брехливі твердження від «джерел серед американських чиновників», – повідомив представник агентства електронною поштою.

Russia Today і Sputnik публікували статті, які формували негативне ставлення до Клінтон, в той час як прокремлівські блогери підготували кампанію в твіттері, яка ставила під сумнів справедливість очікуваної перемоги кандидата від демократів, йдеться в оприлюдненій у січні доповіді американських спецслужб про втручання Росії у вибори [bit.ly/2kMiKSA].

Найпопулярніший відеосюжет Russia Today про Клінтон під назвою «Як 100% благодійності Клінтонів у 2015 році дісталося ... їм самим» набрав 9 мільйонів переглядів в соціальних мережах, свідчить доповідь спецслужб [bit.ly/2os8wIt].

У доповіді також говориться, що Russia Today і Sputnik «послідовно виставляли обраного президента Трампа жертвою несправедливого ставлення традиційних американських ЗМІ».

Американські спецслужби не проводили оцінку того, чи підвищили зусилля Москви шанси Трампа на перемогу, оскільки вони не «аналізують політичні процеси або громадську думку в США», свідчить доповідь [bit.ly/2kMiKSA].

Кібератаки

У документах Російського інституту стратегічних досліджень не згадується витік даних зі зламаних комп’ютерних систем Демократичної партії, спрямований на втручання у вибори, сказали четверо чиновників. За їхніми словами, злам був таємницею операцією розвідки, що контролювалася окремо з-за меж Кремля.

Застосовувалися як неприкрита пропаганда, так і секретний злам, кажуть американські офіційні особи. Russia Today і Sputnik активно сприяли публікації зламаного електронного листування Демократичної партії, яка часто мала компрометуючу інформацію.

П'ятеро чиновників назвали Російський інститут стратегічних досліджень кремлівським дослідним центром, який відповідає за питання зовнішньої політики.

У період підготовки документів, на які посилаються чиновники, директором інституту був Леонід Решетников – генерал-лейтенант, 33 роки прослужив у Службі зовнішньої розвідки, йдеться на сайті РІСД [bit.ly/2oVhiCF].

У січні Решетников пішов із центру, і Путін призначив на його місце Фрадкова, який був директором Служби зовнішньої розвідки впродовж 2007-2016 років [bit.ly/2os4tvz].

Агентство Reuters не змогло з'ясувати, чи був хтось із них безпосередньо пов'язаний з підготовкою документів. Представники Решетникова переадресували питання до РІСД.

На сайті інституту кажуть, що РІСД надає «експертні оцінки» і «рекомендації», а також готує «інформаційно-аналітичні матеріали» для адміністрації президента, Ради безпеки, міністерств, Ради федерації і Держдуми [bit.ly/2pCBGpR].

На сайтах Кремля [bit.ly/2os9wMr] та інституту [bit.ly/2oLn9Kd] 31 січня була опублікована фотографія і стенограма зустрічі Путіна з Решетниковим і Фрадковим. Президент подякував Решетникову за роботу і сказав Фрадкову, що хоче, щоб інститут надавав об’єктивну інформацію і аналіз.

«Ми всі ці майже вісім років працювали як могли на здійснення та реалізацію Вашої лінії у зовнішній політиці», – сказав Решетников Путіну. – «Політика Росії та політика президента Росії є наріжним каменем нашої роботи».