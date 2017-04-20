На «Доступні ліки» можуть виділити додаткові 200 мільйонів гривень – віце-прем’єр

Майже 2800 аптек в Україні беруть участь у програмі «Доступні ліки» – там безкоштовно чи з невеликою доплатою хворі на діабет ІІ групи, бронхіальну астму чи серцево-судинні захворювання зможуть отримати один чи кілька зі 157 препаратів. На програму вже виділено півмільярда гривень, і ця сума може бути збільшена ще на 200 мільйонів. До подій на Майдані програма також працювала, але тільки для хворих на гіпертонію.

Перші підсумки державної програми «Доступні ліки» будуть підводити 1 липня – побачать скільки використали грошей із виділених на закупівлю медикаментів 500 мільйонів. Згідно із задумкою Міністерства охорони здоров’я, пацієнти зможуть безкоштовно або з частковою доплатою отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу і бронхіальної астми. Для цього вони мають отримати офіційний рецепт від їхнього лікаря і звернутися до аптеки, яка підписала відповідний договір із місцевими органами влади.

Станом на 20 квітня участь у програмі беруть близько 2800 аптек по всій Україні, їхня кількість поступово зростає. Найбільш активними учасниками програми в міністерстві називають Вінницьку, Миколаївську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку і Чернігівську області. За програмою пацієнти зможуть отримати 157 препаратів. Більшість із них від серцево-судинних захворювань. Виробники – Євросоюз, Україна, Ізраїль та Індія.

Карта аптечних закладів, які беруть участь у програмі «Доступні ліки»

За словами виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, ціни на ліки знизились після ухвалення постанови щодо референтних цін на медичні засоби, що беруть участь у програмі «Доступні ліки» по всіх трьох напрямках.

«І ці ціни знижено не тільки для програми «Доступні ліки». Ці ціни також є в аптеках для пацієнтів. Не лише доставляємо ліки для амбулаторних пацієнтів, а також надаємо тим, хто не отримував рецепт, а самі купують ті ліки. Це ті самі знижені ціни», – заявила Супрун.

Подальше розширення програми можливе, визнає Супрун. Три існуючих напрямки обрали після аналізу медичної статистики. Головні цілі – зменшення смертності і збільшення продуктивності українців.

Фінансування можуть збільшити

На перший етап реалізації програми виділили з державного бюджету 500 мільйонів гривень – ці гроші будуть розподілені між регіонами, відповідно як до кількості хворих в області, так і до кількості договорів, які уклали з аптеками. Відшкодовувати бізнесу вартість препаратів обіцяють двічі на місяць без затримок і заборгованостей. Вже через кілька тижнів стало зрозуміло, що програма буде вимагати додаткового фінансування, каже віце-прем’єр із соціальних питань Павло Розенко.

«Ми сьогодні маємо сигнали з усіх областей, що їм треба буде, за їхніми прогнозами, виходячи з кількості рецептів, які вже виписали, більше грошей. На сьогоднішній день за нашими оцінками ця сума коливатиметься в рамках 150-200 мільйонів гривень додатково», – говорить віце-прем’єр. Усі необхідні гроші уряд обіцяє виділити – гроші є завдяки економії на державних закупівлях ліків.

Розенко каже, що головне для місцевої влади сьогодні – це збільшити кількість аптечних установ, які беруть участь у програмі. Фармацевтичні компанії мають підтримувати необхідний асортимент і кількість медичних засобів у своїх аптеках.

Програма «Доступні ліки» працювала і раніше

Програма «Доступні ліки» працювала і раніше, в 2012-2014 роках. Тоді вона діяла для хворих на гіпертонію. Доктор медичних наук В’ячеслав Полясний очолював обласне управління з питань охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації з кінця 2013-го до вересня 2015 року. Він розповів Радіо Свобода, що за минулою програмою договори підписувалися між Міністерством охорони здоров’я і вітчизняними виробниками ліків. Пізніше правила змінили.

«Потім розширили перелік препаратів і на імпортні препарати, і потім ці гроші надходили за схожим, як зараз, механізмом на кошторис обласного управління, а потім по актах звірки відшкодовувалися аптекам. Зараз існує механізм індикативної ціни: міністерство визначає ціну відшкодування, а все, що вище, громадяни мають доплачувати самі», – говорить Полясний. Нещодавно він пройшов конкурс на посаду директора департаменту охорони здоров’я Одеської області і зараз проходить спеціальну перевірку.

Як розповів Радіо Свобода працівник зі сфери фармацевтичного бізнесу, для аптек тоді головною проблемою був механізм відшкодування коштів за ліки. Першими гроші отримували ті аптеки, які мали особисті зв’язки із чиновниками, по решті підприємств накопичувалися заборгованості.

Із 24 квітня Міністерство охорони здоров’я розпочинає соціологічне опитування про якість програми «Доступні ліки». Уляна Супрун закликала надавати їм достовірну інформацію з регіонів.