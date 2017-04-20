(Друкуємо мовою оригіналу)

На «бриллианте» Донбасса теперь собираются проводить футбольные матчи и праздники группировки «ДНР». Однако же состояние стадиона оставляет желать лучшего. Футбольный клуб «Шахтер», которому принадлежит стадион, с марта этого года не имеет возможности контролировать спортивную арену.

«Это наш «Шахтёр» – это гордый клуб», – под такие песни фанатов проходили матчи на «Донбасс- Арене» до начала военного конфликта на Донбассе. После стадион стал ареной «милосердия», там базировался штаб выдачи гуманитарной помощи. В марте 2017 года вооруженные люди заняли стадион. Теперь боевики собираются проводить там свои мероприятия. Об этом заявил Михаил Мишин, так называемый «министр молодежи, спорта и туризма» группировки «ДНР».

«Мы стремительно развиваемся, и тут можно проводить всё что угодно, начиная с боёв без правил, кончая футбольным матчем. Да тот же «день республики», который в этом году будет на стадионе «Олимпийский». А почему бы, в следующем году не провести его здесь? «Донбасс-Арена» будет служить тем же, чем и служила, принимать футбольные матчи», – сказал Мишин.

Смогут ли в группировке «ДНР» вернуть атмосферу довоенного времени? Без своей команды стадион не сможет этого сделать, считает спортивный журналист, редактор Terikon.com Даниил Вереитин.

Это заявление выглядит смешно, потому что все мы прекрасно помним эту атмосферу на стадионе, которая была во время матчей, во время Лиги чемпионов и матчей сборной Украины

«Это заявление выглядит смешно, потому что все мы прекрасно помним эту атмосферу на стадионе, которая была во время матчей, во время Лиги чемпионов и матчей сборной Украины. И мне очень трудно представить, какое мероприятие они (группировка «ДНР» – ред.) там могут провести, что бы оно хоть примерно соответствовало тому уровню, который был до войны. Я был на стадионе в мае прошлого года, и там уже были проблемы с газоном, но тем не менее агрономы свою работу выполняли. Как это будет сейчас, учитывая, что Сергей Палкин говорил, что сотрудникам стадиона запретили туда вход. Это всё очень грустно и печально, потому как мы помним, и скучаем по тем временам, когда на «Донбас-Арене» собиралось 50 тысяч человек», – расказал Вереитин.

Как видно по видео, распространённого местными каналами, газон арены в нелучшем состоянии, однако работники клуба не имеют доступа к стадиону. Сейчас ситуацию с «Донбасс-Ареной» в футбольном клубе не комментируют, так как не могут проверить состояние стадиона. Однако, ранее директор ФК «Шахтёр» Сергей Палкин говорил, что без команды стадион не возможен.

По-настоящему «Донбасс-Арена» сияла, когда на ней играл и побеждал «Шахтер». И засияет она опять, когда там, как и раньше, будет играть «Шахтер»

«По-настоящему «Донбасс-Арена» сияла, когда была переполнена болельщиками, когда на ней играл и побеждал «Шахтер». И засияет она опять только тогда, когда там, как и раньше, будет играть «Шахтер» с лучшими клубами мира для своих болельщиков. Когда там будет играть гимн Лиги чемпионов. А пока «Шахтера» на арене нет – она не сияет. И не засияет, пока клуб не вернется домой. И то, что сейчас происходит в Донецке, болельщиков «Шахтера» и сотни тысяч людей, которые очень ждут команду домой, к этому моменту не приближает, а отдаляет», – резюмировал Сергей Палкин.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)