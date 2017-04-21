Радіо Свобода Daily: затримання і підозра Мартиненку

Доброго ранку!

Мартиненка затримали

Колишнього народного депутата від фракції «Народний фронт» Миколу Мартиненка затримали та відвезли в приміщення НАБУ, де йому вручили повідомлення про підозру. Журналісти програми «Схеми» встигли зафільмувати, як Мартиненка виводять з офісу «Народного фронту» та садять у машину.

Як повідомило НАБУ, Мартиненка затримали у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» («СхідГЗК»). Сам він звинувачення відкидає і називає справу політичною.

Реєстр військовозобов’язаних

В Україні з’явиться електронна база призовників. Закон про Єдиний реєстр військовозобов’язаних набув чинності 20 квітня. Він повинен стати на заваді ухиленням від мобілізації та призову і зменшити корупцію у військкоматах. Супротивники законопроекту у парламенті стверджують: ці дані можуть потрапити до рук країни-агресора. За словами експертів, Україна використовує системи захисту інформації, що розроблялися ще у 1990-х роках.

«Укрбачення»

«Євробачення» – це не лише можливість для України показати свою культуру і покращити туристичну привабливість, а ще й значні витрати бюджетних коштів. «Схеми» вирішили перевірити, наскільки справедливо розподіляються ресурси на організацію і проведення пісенного конкурсу. І виявили, що відому німецьку компанію не допустили до встановлення глядацьких трибун, попри перемогу на тендері. Натомість цю роботу довірили львівській фірмі, яка тісно співпрацювала із компаніями заступника виконавчого продюсера «Євробачення» Павла Грицака. Чому українські стандарти недосяжні для німецьких компаній – про це у розслідуванні.

«Лютий квітень»

Циклон, що заливав дощами та снігом центральні й східні області України, відступає. На зміну йому із Балкан насунувся інший циклон – «Петер», від якого найбільше засніжило південний захід країни. Втім, після 26 квітня до України повернеться весна й температура буде на рівні +20 градусів, втішають синоптики.

Інтерактивні столи

Інтерактивні столи підкорюють відвідувачів ресторанів по всьому світу. На них можна переглянути меню, замовити страву і простежити, як її приготують, зайти в інтернет або соцмережі і навіть пограти. Такі меблі не бояться ані холодного, ані гарячого, стіл практично неможливо розбити або подряпати. А виготовляє такі інноваційні меблі невелика, але дуже амбітна українська компанія. Її засновник, колишній студент київської політехніки, Дмитро Костик розповів про свій унікальний винахід журналістам «Настоящего времени» – спільного проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки».

Випереджайте час!

Ваше Радіо Свобода Daily