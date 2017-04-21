Мапа української корупції: Британія, Німеччина та Іспанія (огляд преси)

16 квітня позаторік почало працювати Національне антикорупційне бюро. За два роки відомство розслідувало й направило в суд 57 справ. Однак, як зазначає експерт «Газети по-українськи», відомство надто мляво повертає державі вкрадені з бюджету гроші. У країні досі не створили антикорупційні суди, а керівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й НАБУ звинувачують одне одного в бездіяльності і навіть шкідництві.

Утім, як зазначає експерт газети «Сегодня», НАБУ зроблено чимало і не в найкомфортніших умовах. До того ж, не всіх високопоставлених «схемщиків» можна відразу притягнути до відповідальності. Експерт не впевнений, що НАБУ зможе повернути вкрадене по складних багатоходових схемах колишньої влади – за два роки ув'язнені лише кілька дрібних хабарників. Тому відомство має зосередити зусилля на зломі нових схем. Але головна проблема – не створений Антикорупційний суд, а в звичайних цивільних судах такі справи застряють надовго, наголошує експерт. Про те, куди найбільше переводять гроші з України, йдеться в статті «Мапа нашої корупції». Видання інформує, що найбільше готівки вивезли до Великої Британії, купили вілли в Німеччині та Іспанії, а паспорти – в Греції.

Дискусії з приводу рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти Росії набирають обертів, констатує газета «День». Агресор у своєму стилі вже заявив, що «претензії України до Росії безпідставні і, відповідно, умови для застосування попередніх заходів відсутні». В Україні набагато більше думок з цього приводу. Попереднє рішення Гаазького суду – програш чи перемога? Про це йдеться в статті «По кому «плаче» Гаага».

Уже в кінці квітня МОЗ обіцяє нові схеми лікування. Кабінет міністрів на вчорашньому засіданні зобов'язав українських лікарів використовувати європейські протоколи лікування. Газета «Сегодня» дізналася, коли українців лікуватимуть по-новому і чим українські протоколи відрізняються від європейських. Заголовок статті – «Лікування по-європейськи».