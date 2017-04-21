Альтернативні новини російського походження сіють зневіру серед французів – дослідження Bakamo

Брюссель – Дезінформація, підробні статистичні дані заполонили інтернет-простір Франції за два дні до першого туру президентських виборів. І левова частка фейкових нових походить із Росії, констатують британські аналітики. За їхніми оцінками, дезінформація насамперед сприяє кандидатам, налаштованим проти ЄС і готовим зняти санкції проти Росії. Йдеться про таких політиків, як лідер «Національного Фронту» Марін Ле Пен і представник крайньо-лівих Жан-Люк Меланшон.

Практично кожен четвертий інтернет-лінк, якими діляться користувачі онлайнових соціальних мереж у Франції, і які мають зв’язок із виборами, пов’язані з фейковими новинами чи перекрученою інформацією. При цьому, переважна частина з них має чіткі ознаки втручання з боку Росії і сприяє та популяризує кандидатів на пост президента держави, які, насамперед, налаштовані проти ЄС.

Про це йдеться у новому дослідженні, здійсненому британським аналітичним центром Bakamo, спільно з фундацією «Відкрите суспільство». Вони прийшли до таких доволі тривожних висновків на основі аналізу 800 сайтів і майже 8 мільйонів посилань, що були здійснені між 1 листопада та 4 квітня.

Соціальні мережі: один з чотирьох поширених лінків, можливо фейк

Засновник «Bakamo» Даніел Фазекаш, пояснює, що поруч із обговореннями традиційних газет, телебачення та радіо, а також сайтів, безпосередньо пов’язаних із політичними партіями, велику популярність серед французів мають інші, альтернативні джерела інформації. Велику частину тут займають блоги та аналізи самих користувачів інтернету.

Альтернативні новини базовані на теоріях змови, міфах та езотериці

Однак наступні дві ділянки – вкрай бентежливі. Одна з них вибудована на твердженні: «традиційна преса бреше, тож дослухайтеся до нас». Тут, каже експерт, має місце велика кількість, почасти, необґрунтованих та безпідставних домислів і дези. Виявили експерти в медіапросторі Франції й альтернативні новини російського походження, покликані зневірити, збентежити чи посіяти хаос у свідомості користувачів інтернету, каже Фазекаш.

Цей сектор має зв’язок із Росією, зокрема, там часто цитуються «Russia Today» і «Спутнік» та пропагуються дуже дивні форми міжнародних відносин і глобальної політики

«Це вебсайти, що базовані на теоріях змови, на якихось міфічних чи езотеричних речах з проявами антисемітизму. Цей сектор якраз має зв’язок із Росією, зокрема, там часто цитуються «Russia Today» і «Спутнік» та пропагуються дуже дивні форми міжнародних відносин і глобальної політики», – пояснив експерт.

Майже 20 відсотків сайтів, які відвідує французький електорат, пов’язані із джерелами, що не дотримуються журналістських стандартів, виражають екстремістські погляди чи сіють ворожнечу, йдеться у дослідженні.

Лінки з так званими «альтернативними» новинами, що грають на руку проросійським кандидатам Ле Пен, Меланшону чи Фійону, відвідують ще 5 відсотків французів.

Ще докази російського впливу на вибори у Франції

«Фейки» ширяться значно інтенсивніше, ніж достовірна інформація

Як зауважує Деніел Фазекаш, саме ця частина так би мовити популяризованого російськими джерелами вебпростору поширюється з найбільшою активністю.

«Коли ми аналізували ці вебсайти, то виявили, що і крайньо лівий кандидат Меланшон, і крайньо-права Ле Пен там представляються дуже схожими способами. До того ж, цей сектор соціальної мережі виявився дуже ефективним, з надзвичайно інтенсивним поширенням. Двадцять п’ять відсотків цих обмінів схиляються до екстремізму», – констатує експерт.

Теми, на які націлені критичні атаки цих вебсайтів, такі: великі міжнародні корпорації, глобалізація, США або так званий «імперіалізм Європейського союзу». Однак, як свідчать результати аналізу, найважливішими сферами обговорень та обмінів серед виборців Франції, наразі є саме французька ідентичність та критика мігрантів та мусульман.

Фахівці з медіа у Франції з огляду на результати дослідження Bakamo, кажуть про тривожну тенденцію з наближенням дня виборів. Через «дезу» часто розбіжності між громадянами поглиблюються, причому, кажуть експерти, цей поділ базований не на політичній приналежності, а з точки зору надійності джерел інформації.