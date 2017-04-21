У роботодавців буде більше підстав для звільнення працівників – експерти про проект Трудового кодексу

Незалежні профспілки вимагають зняти з розгляду Верховною Радою проект Трудового кодексу. Вони називають деякі положення проекту «антинародними» через можливе розширення повноважень роботодавців. За очікуваннями уряду, парламент має затвердити нову редакцію Трудового кодексу до липня цього року. В документі, зокрема, містяться норми, які прописують додаткові підстави для звільнення, можливість контролювати роботу працівників за допомогою відеокамер, переведення працівників до іншого роботодавця тощо. Частина експертів стверджує, що проект кодексу не відповідає міжнародним стандартам, інші фахівці переконують, що він – європейський і орієнтований на захист працівниками своїх прав.

Законодавці пропонують ліквідувати контрактну форму трудових відносин, залишити тільки строкові і безстрокові договори, якими будуть скріплятися трудові відносини між працівником і роботодавцем. Експерти бачать у проекті Трудового кодексу як позитиви, так і негативи. Всі зауважують, що розширюються повноваження роботодавців.

До негативів відносять – розширення кола підстав для звільнення без чітких визначень, звуження прав жінок з дітьми (можливіть залучати в нічні зміни та можливість звільнення одиноких матерів), можливість ведення контролю шляхом технічних засобів, що розглядають як тиск, переведення на роботу до інших работодавців, можливість роботодавцями ухвалювати рішення без колективних обговорень тощо.

До позитивів – врегулювання оплати понаднормового робочого часу, надання рівних можливостей чоловікам та жінкам на відпустку по догляду за дитиною, збільшення кількості днів відпочинку під час відпустки та розміру вихідної допомоги у разі скорочення працівника. Також посилюються заходи боротьби із нелегальним працевлаштуванням.

«Враховано норми конвенції, яку ратифікувала Україна, які визначають порядок державного нагляду. Вони прямо вказують, що державний інспектор має право без будь-якого дозволу, без попередження, заходити на підприємство і перевіряти, чи легально люди працюють, чи нелегально, чи додержуються законодавства про працю, чи не додержуються. Це дуже важливий елемент. Ціла книга виписана, яким чином має державний інспектор входити і перевіряти діяльність роботодавця і додержання трудового законодавства», – зазначає співголова робочої групи комітету Верховної Ради з підготовки кодексу до другого читання, заступник голови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України Сергій Українець.

Хто проти і чому

Із різкою критикою проекту кодексу та вимогою зняти його з розгляду виступають незалежні профспілки, зокрема Конфедерація вільних профспілок України. У Федерації профспілок України, навпаки, підтримують проект і беруть участь у його підготовці до другого читання.

Конфлікт між незалежними профспілками та розробниками Трудового кодексу набирає обертів. Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок України, заявляє, що законтворці не беруть до уваги їхні пропозиції і не дозволяють висловитися на засіданнях комітету.

Цей проект носить елементи рабства для українців

«Цей проект носить елементи рабства для українців. Старі кишенькові профспілки обслуговують роботодавців і органи влади, вони не можуть інакше діяти», – каже Волинець і зазначає, що у проекті передбачено механізм, за яким незалежні профспілки можуть взагалі зникнути.

Якщо у профспілках кажуть, що при підготовці кодексу не враховані рекомендації Міжнародної органзації праці, то в парламентському комітеті цю інформацію спростовують і стверджують, що до другого читання врахували всі 59 рекомендацій.

У незалежних профспілках звинувачують ініціаторів законопроекту в лобіюванні інтересів великих корпорацій та крупних роботодавців. Народний депутат, голова парламентського підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення Олександр Дроздик називає такі заяви неправдивими.

Суперечливі норми

У проекті Трудового кодексу пропонується дозволити залучати жінок, в яких є діти до 3-х років, до роботи в нічний час, також з’являється можливість звільнити жінку, яка є одинокою матір’ю із дотиною до 15 років.

«Дуже часто хворіють діти. Якщо відмовляєшся працювати – є підстави тебе звільнити», – наголошує Михайло Волинець.

Олександр Дроздик називає претензії до проекту кодексу безпідставним. Він зазначає, що більшість із того, чим обурюються незалежні профспілки, в законодавчому полі виглядає інакше.

Ми вперше даємо можливість жінці, яка має дитину, офіційно працевлаштуватися

Щодо жінок, то народний депутат зазначає, що кодекс надаватиме право, але не зобов’язуватиме.

«Це зроблено лише для одного, тому що ми вперше даємо можливість жінці, яка має дитину, офіційно працевлаштуватися і вона в цьому разі не буде втрачати право отримувати допомогу від держави, на відміну від того, як зараз є. І цим кодексом ми передбачаємо це правило, за її письмовою згодою вона тільки має право працювати», – наголошує він.

Одним із суттєвих негативів як представники незалежних профспілок, так і деякі експерти називають можливість «передавати» працівника від одного роботодавця іншому.

«Це не визначено в територіальних межах. Наприклад, я роботодавець і вирішив, що десь в Луганській області можу підзаробити, і передаю всю бригаду чи працівників всього підприємства в іншу область, не думаючи про те, що люди не забезпечені житлом, що в них виникають інші проблеми сімейного характеру. Ви відмовились – значить ви є потенційними кандидатами до звільнення», – пояснює Волинець.

Розширюється коло підстав для одностороннього звільнення працівників. Зокрема додається можливість звільнення за розголошення комерційної таємниці, а також через недостатню кваліфікацію. Через відсутність чітких визначень експерти бачать в цих пунктах поле для можливих маніпуляцій.

«Питання кваліфікації працівників – проблематичним є доведення гідної кваліфікації. Звільнення за даною статтею буде завжди, на мій погляд, проблематичним, думаю, що работодавці застосовуватимуть інші положення для звільнення», – вважає Євген Гороховець, експерт з питань зайнятості та соціально-трудових відносин Інституту суспільно-економічних досліджень.

Чи варто ухвалювати?

Зараз країна працює за Кодексом законів про працю від 1971 року, часів Радянського Союзу.

Експерт Євген Гороховець вважає підготовлений проект Трудового кодексу в цілому більш європейським, хоча в ньому більшість норм запозичена з тих, що діють зараз.

Велике значення матиме готовність працівників захищати свої права

«З прийняттям Трудового кодексу велике значення для працівників і роботодавців буде мати узгодження своїх обов’язків та прав у міжособистісних відносинах. І велика роль буде віддаватись саме договірним відносинам, а не регулюванню на законодавчому рівні. Проте, потрібно розуміти, що велике значення матиме готовність працівників захищати свої права», – пояснює експерт.

В процесі підготовки проекту кодексу до другого читання підготовлено близько 1900 поправок. Змінювати трудове законодавство потрібно, погоджуються всі сторони .

Вивчати документ і дискутувати навколо нього ще будуть тривалий час. Багато нових нюансів аналітики та представники громадськості будуть виносити на обговорення, що створюватиме підстави для можливих змін в законодавстві. Певно, що без цього процесу задовільнити інтереси одночасно як роботодавців, так і працівників не вийде.

За очікуваннями уряду та депутатів профільного комітету, протягом поточної сесії парламент має взятися за розгляд проекту у другому читанні, до якого його готували з осені 2015 року.

Тим часом, незалежні профспілки із громадськими організаціями збирають проводити акцію перед урядовими будівлями, серед вимог – зняття з розгляду проекту Трудового кодексу.