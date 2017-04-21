Путін потихеньку відокремлює Донбас від України, користуючись невизначеністю США – Bloomberg

Про це пише видання Bloomberg.

«Володимир Путін, користуючись неоднозначними сигналами зі США, спокійно посилює контроль Росії над двома бунтівними регіонами України, ховаючи надії на реалізацію укладеної за європейського посередництва мирної угоди і пом’якшення санкцій найближчим часом», – зазначають автори.

Хоча Кремль продовжує публічно підтримувати угоду, підписану в 2015 році за участі Франції та Німеччини, реальна стратегія Путіна полягає в тому, аби повністю відокремити Донбас від України через поетапну інтеграцію з Росією. Про це Bloomberg повідомили три близькі до Кремля джерела. Одначе, Путін не планує визнавати ці території або анексувати їх, йдеться у публікації.

«Росія рухається поступово, за допомогою блокади з боку українських активістів як політичного прикриття, щоб перебрати на себе ключові економічні зв’язки з сепаратистськими зонами», – твердять автори і наводять за приклад намагання Москви замістити зв’язки з українськими постачальниками й забезпечити функціонування металургійних заводів на контрольованих бойовиками територіях.

Крок у напрямку відділення Донбасу зроблено, в цьому немає жодних сумнівів

«Крок у напрямку відділення Донбасу зроблено, в цьому немає жодних сумнівів», – цитує Bloomberg у своїй статті депутата російської Держдуми з правлячої партії «Єдина Росія» Костянтина Затуліна.

Дії Путіна в Україні кидають виклик США та ЄС, які публічно підтримують Мінські угоди, що передбачають повернення контролю України над Донбасом. Крах «Мінська» був би серйозним ударом для канцлера Німеччини Анґели Меркель, яка вклала чимало політичного капіталу в зусилля покласти край найгіршому в Європі насильству з часу війни на Балканах у 1990-х роках.

У свою чергу адміністрація президента Дональда Трампа надсилає щодо Донбасу відносно неоднозначні сигнали. Здається, зазначив один високопоставлений російський дипломат, що США «зовсім не зацікавлені» цим конфліктом. Трамп використовує жорстку риторику, але, він чітко не з’ясував своєї позиції, і Білий дім, схоже, зараз більше зосереджений на питаннях Сирії та Північної Кореї.

Хоча державний секретар Рекс Тіллерсон запитував: чому Україна важлива для американських платників податків, він також наполягає на збереженні санкцій щодо Росії до повного виконання нею зобов’язань щодо поновлення миру. Раніше, нова адміністрація пообіцяла зберегти тільки ті санкції, запроваджені у відповідь на анексію Путіним українського Криму.

Тим часом у четвер в Києві секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія продовжує готуватися до повномасштабної війни, нарощуючи військову потужність. Він також вказав, що Москва посилює свої позиції на непідконтрольних Києву територіях на сході України. За даними Турчинова, нині на Донбасі перебуває до 30 тисяч бойовиків, а вздовж кордону з Україною розгорнуте угруповання російських військ у кількості 50 тисяч осіб.