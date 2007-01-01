Хто пильнує, щоб не обвалювалися мости?

Більш ніж половина мостів в Україні – в аварійному стані. Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив після того, як у Києві обвалилася частина шляхопроводу на Шулявці . Постраждалих, на щастя, не було. Двом посадовцям тепер загрожує звільнення, шляхопровід обіцяють відремонтувати, а всі столичні мости – перевірити. За даними Мінінфраструктури, в Україні всього – близько 17 тисяч мостів, ремонту потребують 9 тисяч, а негайного ремонту – 4 тисячі таких об’єктів. Цього року, за словами Омеляна, грошей вистачить на ремонт лише 80-ти. Чия це відповідальність – контроль за об’єктами інфраструктури? І які ще об’єкти, крім мостів, становлять потенційну небезпеку? На ці запитання Радіо Свобода відповідало разом із Віктором Глебою, колишнім заступником головного архітектора Києва, експертом із містобудування.

1 Чому обвалився шляхопровід на Шулявці? Віктор Глеба каже, що шляхопровід визнали аварійним ще у 2007 році. «Це сталося після двох пожеж 2005 і 2007 років, 30% несучої спроможності мосту було втрачено після пожеж, – розповідає він. – Відтоді було безліч комісій, списано 3 мільйони гривень на ремонт, безліч обіцянок – зокрема 2014 року зробити транспортну розв’язку, але бачимо, що сталося». Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, руйнування частини шляхопроводу спричинила корозія бетону консолі від удару або навантаження. «Ми всі знаємо, що в столиці зношена інфраструктура, – додав Кличко. – Сьогодні ми отримуємо наслідки такої безгосподарності».

2 Яких іще об’єктів інфраструктури може стосуватися зношеність? За словами Віктора Глеби, крім шляхопроводів, йдеться також про інженерні мережі, гідротехнічні споруди, підпірні стінки. Ну і, звісно ж, дороги. Експерт, однак, називає завищеною цифру у 9 тисяч мостів в аварійному стані – за його даними, таку характеристику можна застосувати лише до 700 таких об’єктів.

3 Кого і як покарали за обвал на Шулявці? Мер Віталій Кличко заявив про звільнення свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллі Сагайдака (але це звільнення ще має погодити Київрада) і направив президенту прохання про звільнення Максима Шкуро, голови Солом'янського району, де стався обвал. Ілля Сагайдак наполягає, що основна відповідальність лежить на «Київавтодорі», що є балансоутримувачем шляхопроводу, та Дирекції шляхо-транспортних споруд, що була замовником робіт із реконструкції. Віктор Глеба зазначає, що, не применшуючи відповідальності інших сторін, профільний заступник мера мав би провести інвентаризацію мостів. «Мав би запитати: чи є паспорт мостів? У нас жоден міст не має паспорту», – каже експерт. До слова, голова «Київавтодору» Олександр Густєлєв заявив, що подав у відставку. Віктор Глеба, однак, вважає, що відповідати мали б і в Мінінфраструктури: «Хоч один міст у Києві будувався за гроші киян? Хіба не держава будувала мости? І хіба не державні підприємства опікуються зокрема й експертизами стану доріг і мостів? Це – стратегічні об’єкти».

4 Чия це взагалі відповідальність – пильнувати за мостами? Якщо говорити про приклад Києва, то, по-перше, є «Київатодор». Функції цієї комунальної корпорації – технічний нагляд, утримання та ремонт автомобільних шляхів та шляхово-транспортних споруд на них, мереж зовнішнього освітлення вулиць. Крім того, у Києві є також комунальне підприємство «Київавтошляхміст», що здійснює роботи з технічного нагляду, утримання та ремонту мостів. В цілому ж відповідальність за такі об’єкти часто прописана у правилах благоустрою міста.

5 Чи треба було розслідувати обвал? Віктор Глеба вважає, що так. Щонайменше, на його думку, мали б відкрити кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Наразі, однак, про жодне провадження у зв’язку з обвалом частини шляхопроводу не повідомлялося.