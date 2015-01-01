Яким буде суспільне мовлення в Україні?

Суспільне мовлення в Україні отримало свого очільника: наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України підтримала на посаду голови правління Зураба Аласанію – колишнього керівника телеканалу UA:Перший. Суспільне мовлення в Україні створюватимуть на базі державного, тож і UA:Перший, і Українське радіо, і регіональні теле- й радіоорганізації ще чекають реформи. Про те, що це за реформи і як вони торкнуться глядачів і слухачів, Радіо Свобода пояснює разом із заступником голови Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Світланою Остапою. Суспільне мовлення в Україні вже запустили?

1 Суспільне мовлення в Україні вже запустили? «Юридично – так, але глядач і слухач зміни відчує не відразу, – пояснює Світлана Остапа. – Після юридичного оформлення ще має відбутися структурна зміна всіх цих каналів, які об’єдналися, а їх – майже 30. Мають відбутися реформи в штаті, і тоді вже оновлена команда почне змінювати ефір». Вона нагадує, що юридично ПАТ НСТУ оформилося 19 січня 2017 року. Тоді ж на перше засідання зібралася наглядова рада. 10 квітня відбувся конкурс на голову правління, на якому переміг Зураб Аласанія. «Тепер протягом 5 робочих днів наглядова рада має з ним підписати контракт, – додає Світлана Остапа. – Після цього ще наглядова рада має обрати 6 членів правління. Після цього буде вже повністю сформоване керівництво ПАТ НСТУ».

2 Що включатиме в себе суспільне мовлення в Україні? Суспільне мовлення в Україні не створюють із нуля. НСТУ утворюється на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, державної телерадіокомпанії «Культура», обласних державних телерадіокомпаній, державної телерадіомовної компанії «Крим», державних організацій «Київська державна регіональна телерадіокомпанія», «Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія», «Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія «Сіверська», «Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія «Криворіжжя», що реорганізуються шляхом приєднання до Національної телекомпанії України. До НСТУ приєднується також публічне акціонерне товариство «Укртелефільм». Але це не означає, що всі ці структури працюватимуть, як працювали до об’єднання – новий керівник має намір реформувати не лише структуру, але й продукт, який вони виробляють.

3 Яким буде новий контент? Як пояснив Зураб Аласанія, він планує, щоби суспільний мовник створював інформаційний, розважальний та просвітницький контент. «Вважаю доцільним розподілити функції правління НСТУ не по платформах мовлення, а за напрямками і зонами відповідальності, – казав Аласанія під час представлення своєї концепції реформування мовлення 10 квітня. – Передбачається, що основні зусилля 3 із 6 членів правління будуть спрямовані на створення контенту за напрямами «Суспільно-політичне мовлення», «Просвітницьке мовлення», «Розважальне мовлення». Троє інших членів правління будуть здебільшого зосереджені на реформуванні структури організації».

4 Що буде зі старими кадрами? Зураб Аласанія прогнозує скорочення чисельності штату. «Чинний штатний розпис НСТУ по всіх філіях і підрозділах, становить 7225 людей, – розповів він. – Запланована загальна чисельність співробітників – 4225 людей». Голова правління НСТУ, однак, заявляє, що співробітники структур, які увійшли до складу ПАТ, матимуть можливість на перекваліфікацію і обов’язково пройдуть атестацію у процесі становлення мовника.

5 Чи забезпечить такий штат якісний і цікавий медіапродукт? Світлана Остапа пояснює, що, крім старих кадрів, які пройдуть атестацію, до роботи на ПАТ НСТУ також будуть залучені нові. «Має відбутися конкурс і мають відбутися скорочення, все це буде за законом», – зазначила вона.

6 Як фінансуватиметься суспільне мовлення в Україні? Згідно з законом про суспільне мовлення, НСТУ може фінансуватися за рахунок: продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами; державного і місцевих бюджетів; абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України; інших надходжень, не заборонених законодавством. Світлана Остапа каже, що призначення абонплати – це плани на майбутнє, поки що орієнтуються на те, що НСТУ фінансуватиметься коштом держбюджету.