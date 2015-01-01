Е-квиток: як, де і коли

1 Що нам пропонують? Єдиний квиток для всіх видів громадського транспорту на основі безконтактної електронної пластикової карти. Мета цієї інновації – спростити та зробити більш прозорою оплату за проїзд в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах, трамваях і метро.

2 Як це працюватиме? Найпростіше буде пояснити на прикладі. Систему запровадили в місті. Що далі? Ви купуєте спеціальну проїзну картку. Це і є ваш е-квиток, який надалі можна буде поповнювати. Як? Так, як визначить місто: за допомогою терміналів, інтернет-банкінгу, смс або у спеціальних касах. У тих містах, де запроваджена картка жителя, як у Києві, Львові та Дніпрі, вона виконуватиме функцію проїзного квитка. Громадський транспорт обладнають валідаторами – спеціальними зчитувальними пристроями. Вони будуть розташовані біля дверей та у салоні транспорту. Пасажиру буде достатньо просто провести квитком, розміром із банківську картку, біля валідатора. Проїзд оплачений.

3 Що буде з пільговиками? Люди з правом пільгового проїзду користуватимуться транспортом далі безкоштовно. Отримати електронний квиток вони теж матимуть можливість безкоштовно. Важливо, аби пільговики не просто заходили в салон, а також свою картку засвідчували через валідатор. Це так званий «нульовий квиток» для пільгових категорій, який в Україні реально існує лише на словах. Таким чином це дозволить вирішити вічну проблему компенсацій за пільгові перевезення, каже Яніка Мерило: «Сьогодні немає адекватної статистики, де і скільки перевозять пільговиків. Облік пасажиропотоку завдяки е-квитку покаже, якими насправді мають бути компенсації». Е-квиток – можливість уникнути пільгової дискримінації.. «У мене в салоні і так багато пільговиків. Чекайте наступну маршрутку!» – типова ситуація, коли водій закриває двері прямо перед пенсіонером. Коли ж пільговик користуватиметься е-квитком, пристрій показуватиме, що в нього є право на проїзд. При цьому водій навіть не буде знати, пільговик це чи ні.

4 А що з тими, хто не оплатить проїзд? Контролю ніхто не скасовував, а десь його стане навіть значно більше. Контролери будуть оснащені спеціальними приладами, які зможуть зчитати і перевірити транспортні картки пасажирів.

5 А як будуть оплачувати проїзд гості міста? Кожне місто вирішуватиме індивідуально, проте, ймовірно, разові паперові квитки таки залишатимуться у водіїв. «Наприклад, у Львові ми спочатку хотіли повністю відмовитися від такого способу оплати, але, порадившись із експертами, запланували на перших етапах залишити цю можливість. Утім, такий квиток буде дорожчий і не буде давати можливість безкоштовної пересадки», – наголошує керівник відділу впровадження е-квитка «Львівавтодору» Сергій Журбенко.

6 Отже, які переваги впровадження е-квитка? Для пасажирів – це передовсім зручність і комфорт. Єдиний квиток для всіх видів транспорту, в якому не треба буде передавати гроші за проїзд, а потім довго чекати на решту. Також це можливість уникнути пільгової дискримінації. Е-квиток – це підвищення рівня безпеки на дорозі. Водій тепер зможе спокійно займатися своїм безпосереднім обов’язком, а не працювати паралельно кондуктором. Для міста – це статистика. Облік реального пасажиропотоку, завдяки якому буде зрозуміло, хто, скільки, коли і куди перевіз. Це допоможе оптимізувати маршрути. Плюс вирішення вищезгаданої проблеми компенсацій за пільговий проїзд. І чи не найголовніше – це боротьба з корупцією та виведення величезної суми готівки з «тіні».

7 Як, де і коли впроваджуватимуть е-квиток? Бажання впроваджувати в себе реформу вже задекларували 17 українських міст. Деякі вже встигли до найменших деталей спланувати майбутню систему, а інші лише на початку розробки концепції. Проаналізуймо до прикладу декілька міст.

8 Чи всі міста мають впровадити електронний квиток? Закон №4121 – не «вказівка згори» обов’язково впроваджувати е-квиток. Кожне місто саме вирішуватиме: потрібна йому ця інновація чи ні. «Усе залежатиме від самих міст. Цей закон проводить своєрідну децентралізацію в сенсі, що передає повноваження містам формувати власні тарифи і свої принципи перевезення», – зазначає голова робочої групи із запровадження е-квитка при Міністерстві інфраструктури Яніка Мерило. Різні міста впроваджуватимуть е-квиток по-різному. Однак деякі елементи цієї реформи залишатимуться базовими для всіх.

9 Львів У місті Лева тема електронного квитка на вустах місцевих можновладців уже не перший рік. Там (а також у Вінниці) навіть встигли підписати угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку. «Ми розраховуємо на початку 2018 року почати тестові запуски, а десь через півроку система запрацює повноцінно. На першому етапі ми впроваджуватимемо е-квиток в електротранспорті. На другому, буквально через один-два місяці, – у всьому іншому транспорті міста. Третій етап передбачатиме розширення засобів оплати», – відзначає Сергій Журбенко. За попередніми планами, систему з турнікетами у Львові не будуть використовувати – лише валідатори. Передбачаються різні види квитків – разовий і пільговий квиток, короткостроковий абонемент та довгостроковий абонемент. Чим на триваліший термін абонемент, тим дешевшою буде разова поїздка. При цьому протягом 60-70 хвилин пасажири зможуть безкоштовно пересідати з одного автобуса чи трамвая на інший. «Головне, що е-квиток дає інструмент, який дозволяє по-іншому побудувати підходи в стосунках між організатором перевезень, транспортними компаніями і пасажирами», – стверджує Сергій Журбенко. Запровадження безготівкової оплати змінить систему: пасажир платитиме місту, а місто платитиме найнятому перевізнику. Платитимуть за кілометраж, а не за кількість перевезених пасажирів. «Не буде так званих «рибних маршрутів», на яких багато пасажирів. Перевізники будуть зацікавлені їхати за графіком. Добре виконана робота – належна оплата. Їздите не за графіком або взагалі не вийшли на маршрут – штраф», – підсумовує керівник відділу впровадження е-квитка «Львівавтодору». Перевізники часто висловлюють побоювання, що не зможуть купити валідатори, адже це дороге обладнання. Львів купуватиме пристрої за свій кошт, віддаючи їх потім на відповідальність транспортних операторів. Угода з ЄБРР передбачає кредит розміром до 10 мільйонів євро, за місцевого внеску – 1,2 мільйона євро. Втім, фактично буде оплачена та сума, яку запропонує переможець тендеру. У Львові розраховують на суму орієнтовно в 7 мільйонів євро.

10 Київ У столичній концепції розвитку транспортної інфраструктури впровадження системи єдиного електронного квитка – важливий стратегічний пункт. Однак наразі у Києві цей процес лише на підготовчому етапі. «Київським департаментом транспортної інфраструктури проводиться низка переговорів із вітчизняними та міжнародними компаніями, які мають досвід успішного впровадження таких проектів», – звітує директор департаменту Сергій Майзель.